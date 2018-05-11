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Спектакль под открытым небом «Впечатления: чай „Дахунпао“» посмотрели 4,5 млн зрителей
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Спектакль под открытым небом «Впечатления: чай „Дахунпао“» посмотрели 4,5 млн зрителей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года грандиозный спектакль под открытым небом на фоне природных пейзажей «Впечатления: чай „Дахунпао“» был показан в городском уезде Уишань провинции Фуцзянь почти 3400 раз, его посмотрели свыше 4,5 млн зрителей. Естественной задней декорацией сцены выступают природные пейзажи, а сам спектакль посвящен местной чайной культуре. В постановке искусно переплетаются мотивы природных красот, чая и народных обычаев. Труппа на 2/3 состоит из простых жителей этих мест. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года грандиозный спектакль под открытым небом на фоне природных пейзажей «Впечатления: чай „Дахунпао“» был показан в городском уезде Уишань провинции Фуцзянь почти 3400 раз, его посмотрели свыше 4,5 млн зрителей. Естественной задней декорацией сцены выступают природные пейзажи, а сам спектакль посвящен местной чайной культуре. В постановке искусно переплетаются мотивы природных красот, чая и народных обычаев. Труппа на 2/3 состоит из простых жителей этих мест. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года грандиозный спектакль под открытым небом на фоне природных пейзажей «Впечатления: чай „Дахунпао“» был показан в городском уезде Уишань провинции Фуцзянь почти 3400 раз, его посмотрели свыше 4,5 млн зрителей. Естественной задней декорацией сцены выступают природные пейзажи, а сам спектакль посвящен местной чайной культуре. В постановке искусно переплетаются мотивы природных красот, чая и народных обычаев. Труппа на 2/3 состоит из простых жителей этих мест. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года грандиозный спектакль под открытым небом на фоне природных пейзажей «Впечатления: чай „Дахунпао“» был показан в городском уезде Уишань провинции Фуцзянь почти 3400 раз, его посмотрели свыше 4,5 млн зрителей. Естественной задней декорацией сцены выступают природные пейзажи, а сам спектакль посвящен местной чайной культуре. В постановке искусно переплетаются мотивы природных красот, чая и народных обычаев. Труппа на 2/3 состоит из простых жителей этих мест. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года грандиозный спектакль под открытым небом на фоне природных пейзажей «Впечатления: чай „Дахунпао“» был показан в городском уезде Уишань провинции Фуцзянь почти 3400 раз, его посмотрели свыше 4,5 млн зрителей. Естественной задней декорацией сцены выступают природные пейзажи, а сам спектакль посвящен местной чайной культуре. В постановке искусно переплетаются мотивы природных красот, чая и народных обычаев. Труппа на 2/3 состоит из простых жителей этих мест. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года грандиозный спектакль под открытым небом на фоне природных пейзажей «Впечатления: чай „Дахунпао“» был показан в городском уезде Уишань провинции Фуцзянь почти 3400 раз, его посмотрели свыше 4,5 млн зрителей. Естественной задней декорацией сцены выступают природные пейзажи, а сам спектакль посвящен местной чайной культуре. В постановке искусно переплетаются мотивы природных красот, чая и народных обычаев. Труппа на 2/3 состоит из простых жителей этих мест. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года грандиозный спектакль под открытым небом на фоне природных пейзажей «Впечатления: чай „Дахунпао“» был показан в городском уезде Уишань провинции Фуцзянь почти 3400 раз, его посмотрели свыше 4,5 млн зрителей. Естественной задней декорацией сцены выступают природные пейзажи, а сам спектакль посвящен местной чайной культуре. В постановке искусно переплетаются мотивы природных красот, чая и народных обычаев. Труппа на 2/3 состоит из простых жителей этих мест. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
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