Спектакль под открытым небом «Впечатления: чай „Дахунпао“» посмотрели 4,5 млн зрителей

Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая / Синьхуа / — Начиная с 2010 года грандиозный спектакль под открытым небом на фоне природных пейзажей «Впечатления: чай „Дахунпао“» был показан в городском уезде Уишань провинции Фуцзянь почти 3400 раз, его посмотрели свыше 4,5 млн зрителей. Естественной задней декорацией сцены выступают природные пейзажи, а сам спектакль посвящен местной чайной культуре. В постановке искусно переплетаются мотивы природных красот, чая и народных обычаев. Труппа на 2/3 состоит из простых жителей этих мест. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь

Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года грандиозный спектакль под открытым небом на фоне природных пейзажей «Впечатления: чай „Дахунпао“» был показан в городском уезде Уишань провинции Фуцзянь почти 3400 раз, его посмотрели свыше 4,5 млн зрителей. Естественной задней декорацией сцены выступают природные пейзажи, а сам спектакль посвящен местной чайной культуре. В постановке искусно переплетаются мотивы природных красот, чая и народных обычаев. Труппа на 2/3 состоит из простых жителей этих мест. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь

Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года грандиозный спектакль под открытым небом на фоне природных пейзажей «Впечатления: чай „Дахунпао“» был показан в городском уезде Уишань провинции Фуцзянь почти 3400 раз, его посмотрели свыше 4,5 млн зрителей. Естественной задней декорацией сцены выступают природные пейзажи, а сам спектакль посвящен местной чайной культуре. В постановке искусно переплетаются мотивы природных красот, чая и народных обычаев. Труппа на 2/3 состоит из простых жителей этих мест. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь

Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года грандиозный спектакль под открытым небом на фоне природных пейзажей «Впечатления: чай „Дахунпао“» был показан в городском уезде Уишань провинции Фуцзянь почти 3400 раз, его посмотрели свыше 4,5 млн зрителей. Естественной задней декорацией сцены выступают природные пейзажи, а сам спектакль посвящен местной чайной культуре. В постановке искусно переплетаются мотивы природных красот, чая и народных обычаев. Труппа на 2/3 состоит из простых жителей этих мест. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь

Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года грандиозный спектакль под открытым небом на фоне природных пейзажей «Впечатления: чай „Дахунпао“» был показан в городском уезде Уишань провинции Фуцзянь почти 3400 раз, его посмотрели свыше 4,5 млн зрителей. Естественной задней декорацией сцены выступают природные пейзажи, а сам спектакль посвящен местной чайной культуре. В постановке искусно переплетаются мотивы природных красот, чая и народных обычаев. Труппа на 2/3 состоит из простых жителей этих мест. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь

Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года грандиозный спектакль под открытым небом на фоне природных пейзажей «Впечатления: чай „Дахунпао“» был показан в городском уезде Уишань провинции Фуцзянь почти 3400 раз, его посмотрели свыше 4,5 млн зрителей. Естественной задней декорацией сцены выступают природные пейзажи, а сам спектакль посвящен местной чайной культуре. В постановке искусно переплетаются мотивы природных красот, чая и народных обычаев. Труппа на 2/3 состоит из простых жителей этих мест. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь

Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — Начиная с 2010 года грандиозный спектакль под открытым небом на фоне природных пейзажей «Впечатления: чай „Дахунпао“» был показан в городском уезде Уишань провинции Фуцзянь почти 3400 раз, его посмотрели свыше 4,5 млн зрителей. Естественной задней декорацией сцены выступают природные пейзажи, а сам спектакль посвящен местной чайной культуре. В постановке искусно переплетаются мотивы природных красот, чая и народных обычаев. Труппа на 2/3 состоит из простых жителей этих мест. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь