Как провести выходные в Архангельске: «Голубые береты», Кубок по бодибилдингу и отголоски Дня Победы

Пора планировать пятничный вечер и выходные, мы предлагаем вам подборку интересных событий для детей и родителей, клубной молодежи и интеллектуалов, ценителей рока и классики. Живая музыка, театральные постановки, экскурсии, спортивные мероприятия для всей семьи — это и многое другое в ближайшие дни в Архангельске.

11 мая, пятница

Музыкальный спектакль «Варьете: плюм, плюм, плюм…» (12+)

Музыкальный спектакль студенческого театра СВОД «Варьете: плюм, плюм, плюм…» обещает быть легким, веселым и очень разным. Студенты представят яркие номера на любой вкус.

Где: Архангельский музыкальный колледж, просп. Ломоносова, 211;во сколько: 18:00;подробности: 8 (818) 220-02-16.

Спектакль «На дне» (12+)

Участник VI международного театрального фестиваля имени Ф. Абрамова «Родниковое слово 2018». Спектакль — обладатель Гран-при фестиваля «Золотой Витязь — 2014». Главное потрясение от спектакля — эта та самая горьковская ночлежка, воспроизведенная Сергеем Федотовым с присущей ему тщательностью проработки всех деталей.

Где: Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова (драмтеатр), Петровский парк, 1; во сколько: 19:30; стоимость билета: 600 рублей; подробности: на сайте театра драмы.

Литературно-поэтическая программа «Если вычеркнуть войну» (18+)

Театр-студия «Понарошку» приглашает школьников и взрослых зрителей на новую литературно-поэтическую программу «Если вычеркнуть войну». Премьера программы приурочена к Дню Победы. Всё меньше людей вспоминают о том, как далась народу эта победа. В эпоху свободы слова и мнения жертва и подвиг нашего народа подвергаются самым немыслимым интерпретациям. Однако, как бы ни менялись взгляды на наше прошлое, какие бы обороты ни принимало «разоблачение культа личности», не предадим забвению «сороковые роковые», не обесценим человеческие страх, боль и жажду жизни.

Где: театр-студия «Понарошку»;во сколько: 19:00;стоимость билета: 300 рублей;подробности: 8 (8182) 47-99-56.

Детская музыкальная сказка «Снежная королева» (18+)

Весна — время тепла, любви, новых начинаний и, главное, творчества! Именно поэтому совсем скоро состоится премьера нового спектакля — на этот раз детской музыкальной сказки! Это история о том, что отвага, любовь и настоящая дружба способны спасти от колдовства, холода и растопить даже ледяное сердце! Как и всегда режиссером спектакля выступает Светлана Лещенко. Именно этот человек реализует все свои идеи, вдохновляет других на прекрасные мысли, дает возможность прикоснуться к прекрасному миру театра!

Где: научная библиотека САФУ, ул. Смольный буян, 1;во сколько: 18:00;стоимость билета: вход свободный.

Пластический спектакль «Той, которая впервые узнала, что такое дождь…» (12+)

Пластический спектакль по новеллам Леонида Енгибарова . Как часто мы вспоминаем о своём прошлом? Как часто мы судим себя за совершённые поступки? И как часто мы бежим от воспоминаний просто потому, что не хотим испытывать те чувства из прошлого? В пластическом спектакле «Той, которая впервые узнала, что такое дождь» прослеживается одна тема — любовь, которую она и он не смогли рассмотреть, уберечь, удержать. Перед объявлением очередного циркового номера Шпрехшталмейстер получает срочную телеграмму — важное известие, от которого всё вокруг замирает. Эта секунда тишины приносит три ярких воспоминания из её прошлой жизни: автобусная остановка, дом и дождь.

Где: Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова (драмтеатр), Петровский парк, 1;во сколько: 18:00;стоимость билета: 500–800рублей;подробности: на сайте театра драмы.

Выставка «Город Роботов» (0+)

Очень большая интерактивная научная выставка «Город Роботов» для детей и взрослых. Успей заглянуть в будущее! 52 новейших робота из США, Японии, Южной Кореи, Великобритании и России. Тесла-шоу. 8 зон виртуальной и дополненной реальности. Театр роботов. Прибор для передвижения предметов силой мысли. И еще много всего технологичного, удивительного и интересного! Экспресс-экскурсию вы можете увидеть в нашем стриме.

Где: ТРК «Европарк», проспект Троицкий, 17;во сколько: с 10:00 до 22:00;стоимость билета: детский — 390 рублей, взрослый — 490 рублей;подробности: по телефону +7 (818) 249-94-50.

На выставке представлены 52 новейших робота из США, Японии, Южной Кореи, Великобритании и России

Хореографическое представление по мотивам повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» (18+)

Впервые на сцене АГКЦ яркое, красочное хореографическое представление по мотивам повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» в сопровождении оркестра народных инструментов под руководством Елены Курицыной . Вас ждёт погружение в магическую и загадочную атмосферу места Сорочинец, над которым вьётся и летает множество легенд. Говорят, сам чёрт потерял там рукав от своей красной свитки и ходит ищет его. Ну и конечно же во всей этой истории не обойтись без любви, которая победит и преодолеет все трудности и преграды! Много юмора и веселья, ярких праздничных танцев и живой музыки ждут вас!

Где: АГКЦ, проезд Приорова, 2;во сколько: 19:00;стоимость билета: 20 рублей;подробности по телефону 8 (818) 264-02-66.

Вечеринка Tonique (18+)

Наполненный до краёв тонизирующий коктейль, включающий в свой состав, динамичные движения, танцы, хорошую музыку и нескончаемый запас энергии. Возрастное ограничение 18+.

Где: клуб «Эксклюзив», улица Урицкого, 10а;во сколько: в 21:00;стоимость билета: 150 рублей;подробности: в сообществе ночного клуба Exclusive.

Трибьют-шоу «The Best of Мумий Тролль» (18+)

Вас ждёт грандиозное трибьют-шоу «The Best of Мумий Тролль» в исполнении самой экстравагантной группы из Архангельска — Extra band! Самые любимые песни самой известной группы города Владивостока.

Где: музыкальный клуб «Колесо», ул. Гайдара, 4, к. 1;во сколько: 19:30;стоимость билета: 250 рублей;подробности в группе клуба «Колесо».

12 мая, суббота

Интерактивный шариковый спектакль «Про деревню ворчунов, да деревню — радости» (0+)

На берегу синей реки, за высокими горами, стояли две деревни… В деревне Радости жители каждому дню улыбались! Всем хотелось друг друга чем-то порадовать! А вот в деревне Ворчунов радости было мало… И домики у них прохудились, и в огороде ничего не росло. И вот однажды от своего ворчания все ворчуны — заболели… Ох, ребятушки, надо им скорее помочь! Приходите, вместе-то, небось, и крышу латать и дорожки подметать и ворчунов лечить — веселее будет!

Где: кукольный театр «Волшебный чемодан», пр. Троицкий, 3;во сколько: 11:00, 12:00;стоимость билета: 250 рублей;подробности: +7 (8182) 48-38-38, а также в группе кукольного театра «Волшебный чемодан».

Звезды армейской песни группа «Голубые береты» (12+)

Ансамбль «Голубые береты» — коллектив Министерства обороны Российской Федерации в составе Ансамбля песни и пляски воздушно-десантных войск РФ. Ансамбль «Голубые береты» — единственный музыкальный коллектив в Вооруженных Силах России, где все участники являются Заслуженными артистами Российской Федерации.

Где: Ломоносовский ДК, ул. Никитова 1;во сколько: 18:00;стоимость билета: 900–950 рублей;подробности по телефону +7 (8182) 62-88-83.

«Голубые береты» споют для архангелогородцев песни о Великой Отечественной и не только

Спектакль «Княжна Мери» (16+)

Это еще один участник VI международного театрального фестиваля имени Ф. Абрамова «Родниковое слово 2018». Спектакль по повести Лермонтова «Княжна Мери», одной из частей романа «Герой нашего времени». Небольшой отрезок жизни офицера Григория Печорина. На кавказском курорте кокетливая княжна Мери Лиговская становится предметом соперничества двух молодых военных: Печорина и Грушницкого. В результате эта недостойная игра забавляет одного и убивает другого. Спектакль, как и роман, представлен в виде дневника, и, озвученный со сцены, дневник этот превращается в одну тяжёлую и страстную исповедь.

Где: Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова (драмтеатр), Петровский парк, 1;во сколько: 18:00;стоимость билета: 550 рублей;подробности: на сайте театра драмы.

Этот спектакль — участник VI международного театрального фестиваля имени Ф. Абрамова «Родниковое слово 2018».

Концерт группы So Rockin' Blues Band (18+)

Джаз-мастерская представляет концерт So Rockin' Blues Band. Первое отделение — губная гармоника в блюзе / Harp in blues. Губная гармоника является одним из основных инструментов в классической блюзовой традиции, начиная с old-time и pre-war blues, в эпоху становления и формирования блюза 20–30-х годов ХХ века. Получившая второе дыхание с рождением электрофицированного «усиленного» чикагского блюза и до современных дней. В программе будут представлены композиции из каждой эпохи эволюции гармоники в блюзовой традиции, с начала XX века и до наших дней. Вы услышите инструментальные пьесы и песни таких представителей стиля, как: Little Walter, DeFord Bailey, Sonny Boy Williamson I и II, Walter Shakey Horton, William Clarke, Gary Primich, George Harmonica Smith, Sonny Terry и другие. Второе отделение — мировые блюзовые хиты.

Леонид Сорокин — гитара, вокал. Роман Ботов — губные гармоники, вокал. Иван Варкентин — контрабас, бас-гитара. Илья Русанов — барабаны, перкуссия.

Где: Гостиные дворы, ул. Набережная Северной Двины, д. 86;во сколько: с 18:00;стоимость билета: 350–500 рублей;подробности: по телефону +7 (8182) 20-10-14.

Концерт групп Perfect Machine, EvolventA и The Hypercube (18+)

Где: музыкальный клуб «Колесо», ул. Гайдара, 4, к. 1; во сколько: 19:00; стоимость билета: 200 рублей; подробности в группе клуба «Колесо».

Фрагменты повестей писателя в исполнении артистов Архангельского молодежного театра «Читаем Абрамова» (16+)

На встрече речь пойдет о спектакле Архангельского молодежного театра «Деревянные кони». Спектакль создан на основе маленькой трилогии Федора Абрамова, в которую входят повести «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». Писатель придавал этим повестям особое значение. В них воплощена история русской деревни, многострадальной жизни крестьян и, прежде всего, русской женщины. Очень ярко и живо показаны типы русской женщины тридцатых-семидесятых годов. Читая повести, можно проследить, как они менялись из поколения в поколение.

Где: библиотека Н. А. Добролюбова, ул. Логинова, д. 2;во сколько: 12:00;стоимость билета: вход свободный;подробности: (8182) 21-59-58.

Вечеринка «Патифоэврибади» (18+)

Где: клуб «Пеликан», улица Набережная Северной Двины, Красная пристань, причал 105; во сколько: в 22:00; стоимость билета: 200 рублей; подробности: в сообществе клуба «Пеликан», а также по телефону 42-43-00.

Вечеринка Satisfaction (18+)

Где: клуб «М33», Архангельск, проспект Московский, 33; во сколько: 23:00; стоимость билета: 150 рублей; подробности в группе клуба «М33».

13 мая, воскресенье

Гала-концерт конкурса «Музыка, опаленная войной»

13 мая на сцене Областного центра «Патриот» пройдет гала-концерт городского конкурса «Музыка, опаленная войной». 9 мая — День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это день радости и торжества, день бессмертной славы и светлой памяти героев.

Где: Дом офицеров, проспект Троицкий, д. 118; во сколько: 16:00; стоимость билета: вход свободный; подробности: в сообществе ночного клуба Exclusive.

Кубок Архангельска по бодибилдингу, бодифитнесу

Где: АГКЦ, проезд Приорова, 2; во сколько: 15:00; стоимость билета: 20 рублей; подробности по телефону 8 (818) 264-02-66, а также в сообществе мероприятия.

Фильм из программы Дней норвежского кино в Добролюбовке «Жизнь продолжается»

По сюжету у Марианны просто идеальная жизнь: любящий муж, замечательные дети, регулярные романтические ужины при свечах. Однако сказка заканчивается, когда выясняется, что у мужа роман с другой женщиной и он собирается уйти из семьи. Хорошо, что у Марианны есть лучшая подруга Кристин, которая всегда готова оказать моральную поддержку.

Где: библиотека Н. А. Добролюбова, Логинова, д. 2; во сколько: 12:00; стоимость билета: вход свободный; подробности: +7 (8182) 21-59-58.

Спектакль-путешествие «Рассказы о Муми-троллях»

Премьера спектакля «Рассказы о Муми-троллях» состоится в Гостиных дворах 13 мая. Музей станет частью удивительной вселенной Туве Янссон. Театралы-любители, давно знакомые посетителям нашего музея, создадут целый одушевленный мир, в который дозволено заглянуть каждому и с замиранием сердца понаблюдать за приключениями загадочных существ, проживающих Муми-Долине.

Где: Гостиные Дворы, Набережная Северной Двины, 86; во сколько: 12:00, 14:00; стоимость билета: 250 рублей; подробности: +7 (8182) 20-10-14.

Мастер-класс «Пончики»

Вы когда-нибудь украшали пончики? Нет!? И даже не знаете, что такое пончик? А у нас есть замечательная возможность помочь вам создать свой авторский пончик. И самое главное, вы сможете почувствовать себя настоящим кондитером и создать свой неповторимый шедевральный и вкуснейший в мире пончик. Что вас ждет на мастер-классе: приготовим бездрожжевое тесто для пончиков, узнаем секреты украшения пончиков, сделаем глазурь, декорируем пончики кондитерскими украшениями, создадим вкусные лимонады.

Где: Поморская 34, корп. 1, вход № 7, этаж 2; во сколько: 14:00; стоимость билета: 300 рублей для детей от 4 до 7 лет; подробности: +7 (8182) 20-10-14.

Концерт «Мифы и реальность»

Где: Поморская филармония, Архангельск, ул. Карла Маркса, 3; начало в 16:00; стоимость билета: 600 рублей; подробности: в группе Поморской филармонии, по тел: 8 (8182) 215-669.

Спектакль по одноимённому историческому роману Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17»

«Реквием каравану PQ17» — документальная трагедия Валентина Пикуля, художественно-публицистическая хроника об арктическом конвое, который со стратегическими грузами вышел из Исландии в 1942 году в направлении Мурманска, но в силу трусости и предательства союзников был уничтожен фашистской авиацией и субмаринами.

Где: Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова (драмтеатр), Петровский парк, 1; во сколько: 18:00; стоимость билета: 550 рублей; подробности: на сайте театра драмы.

Пьеса «Вий»

Пьеса «Вий» не инсценировка, а отдельное произведение драматурга Полины Бородиной , ученицы Н. В. Коляды, написанное по мотивам повести Н. В. Гоголя. Повесть послужила источником вдохновения — захотелось представить, как бы эта история могла выглядеть в наши дни, пофантазировать, какая нечисть существует сегодня (огромный выбор). Фраза «все бабы ведьмы» проходит лейтмотивом спектакля, отношения мужчины и женщины стали главными для событийного ряда. Сохранив основные сюжетные линии и добавив новые, драматург показала жизнь современной заброшенной русской деревеньки с названием «Нежить» или «НежИть», в которой со времен XIX века мало что поменялось. Возрастное ограничение 18+.

Где: Архангельский молодежный театр (Театр Панова), ул. Логинова, д. 9; во сколько: 18:00; стоимость билета: 600 рублей;подробности: в группе театра Панова.

Фраза «все бабы ведьмы» проходит лейтмотивом спектакля, отношения мужчины и женщины стали главными для событийного ряда

Эбру — рисование на воде

Где: ул. Попова, 14 (Дом быта), 3-й этаж; во сколько: с 11:00; стоимость билета: детский — 350 рублей; подробности: по телефону +7 (911) 561-78-19.

Инклюзивный спектакль «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»

В спектакле принимают участие воспитанники «Театральной студии» с ограниченными возможностями под руководством актеров педагогов Михаила Кузьмина и Ивана Братушева, дети, участвовавшие в инклюзивном спектакле «Волшебник изумрудного города», студенты взрослой студии «Летний театр», танцевальные коллектив «Росинки» и, конечно, артисты Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова.

Где: Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова (драмтеатр), Петровский парк, 1; во сколько: 11:00; стоимость билета: 350–500 рублей; подробности: на сайте театра драмы.

Мастер-класс по гончарному кругу

Где: ул. Попова, 14 (Дом быта), 3-й этаж; во сколько: с 12:30; стоимость билета: детский — 600 рублей; подробности: по телефону +7 (911) 561-78-19.

Хотите научиться делать авторскую посуду? В эти выходные можно будет попробовать себя в этом деле