Фестиваль красок, праздник музыки и обучение вокалу: семь вечеров в Ростове

В ближайшие семь дней, от пятницы до четверга, жители и гости донской столицы смогут научиться петь любимые песни, сходить на фестиваль красок, посмотреть балет, интересные спектакли и новые кинохиты. Подробнее — в нашей еженедельной афише.

Пятница, 11 мая Шерлок Холмс и пляшущие человечки (6+)

Спектакль про Шерлока Холмса зрители смогут посмотреть в музыкальном театре

Спектакль стал самым громким музыкальным событием прошлого города. Необычный, яркий мюзикл покорил сердца зрителей. И это неудивительно, ведь его создавала команда не только первоклассных профессионалов из России, но и Швеции и Израиля. В постановке использована зрелищная видеопроекция, что в сочетании со световым шоу и оригинальной хореографией делает спектакль максимально эффектным и динамичным.

Где: Большая Садовая, 134/38;когда: 19:00;стоимость: от 500 рублей.

Суббота, 12 мая Праздник музыки на Пушкинской (0+)

Традиция праздника музыки появилась во Франции в 1982 году, и с тех пор он проходит каждый год во многих городах и странах. А с некоторых пор его начали отмечать и в Ростове. В этом году на сцене нас будут радовать: Мыс Нова, Lemon cloud, Kabana's band, MMW /Mozzie`s Mae West/, Funky Holiday и многие другие.

Где: площадка перед Донской государственной публичной библиотекой, улица Пушкинская;когда: 17:00;вход свободный.

Фестиваль красок (0+)

Тонный краски и самые яркие эмоции!

Всероссийский фестиваль красок пройдет на этих выходных в парке Горького. Организаторы обещают тонны натуральной яркой краски, зону развлечений, выступления лучших диджеев и кавер-групп города, а также тысячи кадров от профессиональных фотографов и видеооператоров.

Где: парк им. Горького, Большая Садовая;когда: 12 и 13 мая, 14:00;вход свободный.

Балет «Спящая красавица» (6+)

Этот балет — энциклопедия классического танца

«Спящую красавицу» называют энциклопедией классического танца. Хореография здесь не только удивительно изобретательна, но и образна, насыщена чувством и мыслью.

Спектакль стал венцом творения двух великих людей — Петра Чайковского и Мариуса Петипа. Им удалось создать настоящую поэму не только о борьбе Добра и Зла, но и о всепобеждающей силе любви. Балет «Спящая красавица» давно признан лучезарным шедевром мирового искусства.

Где: Большая Садовая, 134/38;когда: 18:00;стоимость: от 300 рублей.

Воскресенье, 13 мая Шоу дельфинов (0+)

На представлении вы встретитесь не только с весёлыми афалинами, но и с полярным дельфином-белухой, а морской котик удивит ловкими и забавными упражнениями.

Где: Коммунистический пр-т, 36/4;когда: 12:00 и 15:00;стоимость: 430 рублей.

Вторник, 15 мая Обучение вокалу «Проснись и пой» (6+)

Петь научат всех, главное — желание!

Научиться красиво петь может каждый, независимо от возраста. Главное — это желание и старание! Участники смогут познакомиться со своим голосом, освоить работу с дыханием и резонаторами, много практиковаться и петь любимые песни!

Где: Соколова, 46;когда: 14:00;стоимость: 180 рублей/час.

Среда, 16 мая Балет «Ромео и Джульетта» (6+)

Балет «Ромео и Джульетта» — это неподдельные шекспировские страсти, мелодии, покорившие сердца зрителей своим изяществом, темпераментом и выразительностью.

Где: Большая Садовая, 134/38;когда: 19:00;стоимость: от 300 рублей.

Четверг, 17 мая Мастерская сторителлинга (16+)

Ораторский мастер-класс. Участники упражняются в искусстве рассказа и делают короткое сольное выступление. Каждое занятие — это множество историй, это очень теплая атмосфера, это пара новых инструментов для выступления.

Где: Соколова, 46:когда: 19:00:стоимость: 180 рублей/час.

Кинопремьеры четверга

Дэдпул 2 (18+)

Единственный и неповторимый Дэдпул возвращается!

Единственный и неповторимый болтливый наемник вернулся! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем. Но иногда для того, чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приёмчики.

Конченная (18+)