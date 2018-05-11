В Хабаровске — открытие сезона байкеров и корейский фестиваль

ИА «Хабаровский край сегодня» представляет подборку наиболее интересных событий на ближайшие выходные дни.

На фестиваль!

«Платинум Арена»:

12 мая, 12.00 — Фестиваль корейской кухни, культуры и туризма (0+)

Краевой парк им. Н. Н. Муравьёва-Амурского:

12 мая, 13.00 — Открытый университетский фестиваль «Арт-капус ТОГУ на Утесе» (0+)

Торговый центр «На Пушкина»:

12 мая, 13.00 — Праздник Победы (0+)

В театр!

Хабаровский краевой театр драмы:

12 мая, 12.00 — Интеллектуальная драма «Бесконечный апрель» — для ветеранов ВОВ и труда (12+)

12 мая, 17.00 — История страстей «В омуте любви» (16+)

13 мая, 12.00 — Музыкальная сказка «Василиса прекрасная» (0+)

13 мая, 17.00 — Рок-н-ролл комедия «Примадонны» (18+)

Хабаровский краевой музыкальный театр:

12 мая, 18.00 — Музыкальная комедия «Бабий бунт» (12+)

13 мая, 11.00 Музыкальная комедия «Бабий бунт» — для ветеранов (12+)

13 мая, 11.00 — Музыкальная комедия «Трактирщица» (12+). Премьера!

Триада

12 мая, 18.00 — Спектакль «Дорога в небо» (16+)

13 мая, 18.00 — Спектакль «Человек-корыто» (16+)

Театр юного зрителя:

12 мая, 12.00 — Сказка «Тайны загадочного письма» (6+)

12-13 мая, 18.00 — Спектакль «Валентин и Валентина» (16+)

13 мая, 12.00 — Сказка «Муха-цокотуха» (6+)

Театр кукол:

12 мая, 11.00, 13.00 — Сказка «Жили у бабуси два весёлых гуся» (6+)

13 мая, 11.00, 13.00 — Сказка«Теремок» (0+)

Краевой Дворец дружбы «Русь»:

13 мая, 12.00 — Спектакль «Путь в счастливую страну» (12+)

На концерт!

Дворец культуры профсоюзов:

12 мая, 17.00 — Концерт группы «Рождество» (12+)

В музей!

Музей археологии:

13 мая, 13.00 — Семейный клуб «Узнавайка» (6+)

На стадион!

Универсальный краевой спорткомплекс стадиона им. Ленина:

12-13 мая, 10.00 — Всероссийский турнир по спортивной борьбе на Кубок мэра Хабаровска

Стадион «Юность»:

13 мая, 10.00 — Летний фестиваль ГТО Комсомольская площадь:

12 мая, 12.00 — Традиционное открытие байкерского мотосезона. Выезд колонны в 13.30 к «Ерофей-Арене», где пройдет непосредственно открытие с шоу-программой.