ИА «Хабаровский край сегодня» представляет подборку наиболее интересных событий на ближайшие выходные дни.
На фестиваль!
«Платинум Арена»:
12 мая, 12.00 — Фестиваль корейской кухни, культуры и туризма (0+)
Краевой парк им. Н. Н. Муравьёва-Амурского:
12 мая, 13.00 — Открытый университетский фестиваль «Арт-капус ТОГУ на Утесе» (0+)
Торговый центр «На Пушкина»:
12 мая, 13.00 — Праздник Победы (0+)
В театр!
Хабаровский краевой театр драмы:
12 мая, 12.00 — Интеллектуальная драма «Бесконечный апрель» — для ветеранов ВОВ и труда (12+)
12 мая, 17.00 — История страстей «В омуте любви» (16+)
13 мая, 12.00 — Музыкальная сказка «Василиса прекрасная» (0+)
13 мая, 17.00 — Рок-н-ролл комедия «Примадонны» (18+)
Хабаровский краевой музыкальный театр:
12 мая, 18.00 — Музыкальная комедия «Бабий бунт» (12+)
13 мая, 11.00 Музыкальная комедия «Бабий бунт» — для ветеранов (12+)
13 мая, 11.00 — Музыкальная комедия «Трактирщица» (12+). Премьера!
Триада
12 мая, 18.00 — Спектакль «Дорога в небо» (16+)
13 мая, 18.00 — Спектакль «Человек-корыто» (16+)
Театр юного зрителя:
12 мая, 12.00 — Сказка «Тайны загадочного письма» (6+)
12-13 мая, 18.00 — Спектакль «Валентин и Валентина» (16+)
13 мая, 12.00 — Сказка «Муха-цокотуха» (6+)
Театр кукол:
12 мая, 11.00, 13.00 — Сказка «Жили у бабуси два весёлых гуся» (6+)
13 мая, 11.00, 13.00 — Сказка«Теремок» (0+)
Краевой Дворец дружбы «Русь»:
13 мая, 12.00 — Спектакль «Путь в счастливую страну» (12+)
На концерт!
Дворец культуры профсоюзов:
12 мая, 17.00 — Концерт группы «Рождество» (12+)
В музей!
Музей археологии:
13 мая, 13.00 — Семейный клуб «Узнавайка» (6+)
На стадион!
Универсальный краевой спорткомплекс стадиона им. Ленина:
12-13 мая, 10.00 — Всероссийский турнир по спортивной борьбе на Кубок мэра Хабаровска
Стадион «Юность»:
13 мая, 10.00 — Летний фестиваль ГТО Комсомольская площадь:
12 мая, 12.00 — Традиционное открытие байкерского мотосезона. Выезд колонны в 13.30 к «Ерофей-Арене», где пройдет непосредственно открытие с шоу-программой.