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Почти 100 цветочных клумб будут украшать Иркутск этим летом
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Почти 100 цветочных клумб будут украшать Иркутск этим летом 

АиФ Иркутск 22 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
На городские клумбы в этом году высадят более 700 тысяч различных цветов. Кроме этого, на центральных улицах и в скверах установят тысячу цветочных вазонов и проведут замену металлических конструкций всех зеленых скульптур. Об этом сообщила мастер участка оранжереи МУПЭП «Горзеленхоз» Лариса Костиш.
По словам специалиста, в первую очередь украсят клумбы на бульваре Гагарина и в сквере им. Кирова.
Лариса Костиш также рассказала, что дизайн-проекты городских цветников в этом году изменились: у них не будет чётких геометрических линий, а за счёт растений разной фактуры и цвета они будут выглядеть лёгкими и объёмными. Например, изменится цветник в форме сердец у Дворца бракосочетания и клумба у театра кукол «Аистенок»: она будет сделана в виде детской игрушки-калейдоскопа.
Появятся и новые цветы, которые раньше не использовали в оформлении клумб. В частности, цветник у драматического театра украсит кустовая чайно-гибридная роза.
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