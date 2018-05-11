Выходные в Нижнем Новгороде: с Пушкиным, Бармалеем и маленькими музыкантами

Пятница, 11 мая Лекция «Звёзды: какие они бывают?»

Все мы любим смотреть на звёзды. С Земли они кажутся нам светящимися точками. Однако на самом деле звёзды, как и люди, не похожи друг на друга. Среди них есть большие и маленькие, холодные и горячие, красные и жёлтые, белые и голубые. И каждая проходит свой собственный путь от рождения до гибели. Какие звёзды из всего многообразия самые удивительные? И как наша повседневная жизнь связана с эволюцией далёких звёзд? Обо всём этом вы узнаете из научно-популярной лекции в планетарии. (12+)

Где: Нижегородский планетарий, ул. Революционная, 20. Во сколько: 19:00. Цена: 150 руб.

Премьера спектакля «Пушкин. Триптих»

Театр «Комедiя» готов порадовать своих зрителей новым спектаклем. «Пушкин. Триптих» — это три повести из цикла «Повести Белкина», написанные в нижегородском Болдино: «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель», «Метель». Эти три части поставлены тремя разными режиссерами. Три взгляда на «наше всё», дающие возможность увидеть пушкинских героев, познакомиться с ними наяву, почувствовать красоту пушкинского текста, протянуть классику руку сквозь века. Пушкин жив! (12+)

Где: Нижегородский театр комедии, ул. Грузинская, 23. Во сколько: 18:00. Цена: 300–800 руб.

Открытый урок в фотошколе

Преподаватель Андрей Копий и руководитель фотошколы «Луч» Алексей Богданов проведут открытый урок для начинающих по основам фотографии и студийной съёмке. В программе урока: мастер-класс «Основы студийного света», разбор кейсов учеников фотошколы, презентация курса «Основы цифровой фотографии», ответы на все интересующие вопросы, консультация по выбору фотоаппарата. (16+)

Где: Фотошкола ЛУЧ, пр. Октября, 22. Во сколько: 19:00–21:00. Цена: бесплатно, необходима регистрация.

Мастер-класс для родителей «Избавляемся от капризов с помощью сказок»

Всем родителям, бабушкам и дедушкам, которые устали от капризов любимых чад и уже не знают, как с ними бороться, будет полезен вебинар, который проведёт психолог, сказкотерапевт, автор и ведущая тренингов и семинаров по архетипической психологии, автор индивидуальных психотерапевтических сказок для детей и взрослых, писатель, счастливая мама двух детей Екатерина Епифанова. Вы узнаете, зачем вообще нужны сказки, как они работают, и как быстро скорректировать поведение ребенка таким лёгким и приятным способом. (12+)

Где: онлайн-трансляция. Во сколько: 20:00–22:00. Цена: бесплатно, необходима регистрация.

Суббота, 12 мая Spectrol Turbo Fest

В Нижнем Новгороде пройдёт Всероссийский фестиваль автомобилей, тюнинга и уличной культуры «Spectrol Turbo Fest» — яркое событие для любителей автомобилей и всего, чем их можно напичкать. Причём на праздник можно прийти целыми семьями, ведь в насыщенной программе не только чемпионат по тюнингу, боевые гоночные болиды, шоу моделей grid girls, чемпионат по автозвуку, но и детские зоны с аниматорами, батутный парк — и многое другое! (0+)

Где: Стадион «ТРУД», Юбилейный б-р, 31. Во сколько: 12:00–19:00. Цена: «Стандарт» — 800 руб., «Семейный» (два взрослых + ребенок до 16 лет) — 1800 руб., детям до 5 лет — бесплатно.

Субботник-пикник «Чисто. Культурно»

Приглашаем всех нижегородцев, которые хотят провести субботу с пользой, на весенний субботник-пикник в Александровский сад — место с богатой историей и культурой, которое усилиями некультурных горожан находится в запущенном состоянии — и его необходимо привести в порядок. Все пришедшие на субботник наведут чистоту после зимнего сезона на территории сада, а также посадят там цветы. После уборки для участников акции будет организованы эко-пикник, фотозоны, музыкальная зона и экологические мастер-классы. Кроме того, в завершении вечера пройдёт сеанс летнего кинотеатра под открытым небом. (6+)

Где: Александровский сад (арт-объект «Буква А»), Георгиевкий съезд. Во сколько: 13:00. Цена: бесплатно.

Концерт студентов кафедры деревянных духовых инструментов

Консерватория приглашает всех желающих на концерт студентов 5 курса и ассистентов-стажёров и преподавателей кафедры деревянных духовых инструментов. Вы услышите классические произведения в исполнении флейт, гобоев и фагота, которые оживут от дыхания талантливых музыкантов. (6+)

Где: Консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; малый зал. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Кружок маленьких музыкантов

Приглашаются дети всех возрастов, способные держать в руках музыкальные инструменты! Можно — вместе с мамами и папами (разумеется, тоже на это способными). Вместе с увлечённым мастером своего дела вы совершите путешествие в мир звуков и образов. В мир музыки, которую создадите сами — все вместе. Вы сможете убедиться, что это не так уж сложно и страшно, как порой кажется. И — честное слово! — это очень увлекательно! (6+)

Где: Артфоника, ул. Ульянова, д.52, театр-школа «Образ». Во сколько: 11:00. Цена: free price.

Фестиваль «Молодые голоса-2018»

В Нижнем Новгороде стартовал XVI Международный хоровой фестиваль «Молодые голоса — 2018», который могут посетить все желающие. В субботу можно послушать один из двух (или сразу оба) концертов.

На третьем концерте фестиваля выступят молодежный хор «Возрождение» (г. Н. Новгород), смешанный хор НМУ им. М. А. Балакирева (г. Н. Новгород), молодежная капелла «Гармония» (г. Гатчина), хор РМУ им. Н. И. Пирогова «Лечебная сила музыки» (г. Москва), хор Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва), академический хор НГЛУ им. Н. А. Добролюбова (г. Н. Новгород), и академический хор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (г. Санкт-Петербург). Во время следующего открытого концерта для вас будет петь Саратовский губернский театр хоровой музыки. (6+)

Где: Старый актовый зал ННГУ, ул. Большая Покровская, 37. Во сколько: концерт № 3 — 16:00–18:30, концерт № 5 — 19:00–20:30. Цена: вход свободный.

Спектакль «Рикки-Тикки-Тави»

В Нижний Новгород с гастролями приехал старейший российский кукольный театр — Большой театр кукол из Санкт-Петербурга. Он подарит нижегородским зрителям новый спектакль творческой команды БТК — «Рикки-Тикки-Тави», в основу которого положен одноименный рассказ писателя Киплинга из «Книги джунглей». Действие сказки разворачивается в джунглях, а героями истории становятся экзотические животные — мускусная крыса Чучундра, птичка-портной Дарзи, индийские кобры Наг и Нагайна и др. Художник театра создал на сцене настоящие тропические джунгли, а герои спектакля, которых играют молодые актёры БТК, представлены на сцене с помощью кукол, масок и необычных костюмов. Яркая постановка наполнена танцами и пластическими номерами — и получила множество восторженных отзывов от детей и их родителей. (6+)

Где: Театр кукол, ул. Большая Покровская, 39. Во сколько: 11:00, 13:00. Цена: 250–400 руб.

Воскресенье, 13 мая Красная горка

«Красная горка» — праздник окончательной победы весны над зимними холодами. Музей, наконец, приготовился к празднику и готов принять гостей. Все желающие смогут поучаствовать в старинных обрядах и хороводах, потанцевать, принять участие в увлекательном народном состязании — «катании крашеных яиц», поиграть в городки. А в программе «За землю, за волю, за лучшую долю» посетители увидят реконструкцию событий, связанных с вооруженными столкновениями «красных», «белых» и «зелёных», познакомятся с песенной культурой начала прошлого века. В празднике примут участие: фольклорные ансамбли «Свети-Цвет», «Синий лён», «Макошь», «Покрова», «Светлица», «Оладушки», «Нижегородское объединение военно-исторических клубов», Военно-исторический клуб «ПартизанЪ», а также мастера декоративно-прикладного искусства. (6+)

Где: Музей-заповедник «Щелоковский хутор», ул. Горбатовская, 41. Во сколько: 13:00. Цена: взрослый билет — 200 руб., льготный — 100 руб., школьный — 50 руб., для дошкольников — бесплатный билет.

Концерт скрипичной музыки

Для любителей изысканного, утончённого звучания скрипки студенты Нижегородского музыкального училища им. Балакирева Гуренкова Елизавет, Гуренков Евгений и Танкова Александра виртуозно исполнят сочинения Баркаускаса, Баха, Изаи, Сибелиуса, Прокофьева и Стравинского.

Где: Нижегородское музыкальное училище им. Балакирева, ул. Бекетова, 5В; малый зал. Во сколько: 14:00. Цена: вход свободный.

Спектакль «Бармалей»

Ещё один потрясающий спектакль Большого театра кукол будет показан в нашем городе — спектакль для самых маленьких, который получил массу наград на Международных и Всероссийских фестивалях. В основе спектакля по одноименной сказке Корнея Чуковского — мысль о безграничных возможностях творчества, используя которые можно преодолеть любые преграды и расстояния и оказаться… даже в Африке! Три актера спомощью красок, кистей, бумаги и ножниц буквально на глазах у зрителей создают целый мир, в котором за Нилом живет горилла, по болотам ходит бегемот, плавает акула Каракула, а злой разбойник Бармалей кушает маленьких детей. Актёры приглашают маленьких и больших зрителей вместе с озорными Танечкой и Ванечкой на 35 минут погрузиться в весёлое путешествие по Африке творчества. (3+)

Где: Театр кукол, ул. Большая Покровская, 39. Во сколько: 11:00, 13:00. Цена: 200–300 руб.