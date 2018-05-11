Иностранные студенты вузов Приморья будут изучать русскую культуру в театре кукол

Первое занятие посетили около 100 иностранных студентов.

Фото: пресс-служба администрации Приморского края

В Приморье стартовала новая образовательная программа для иностранных студентов, обучающихся в вузах края. В рамках проекта «Очарование Тихоокеанской России» ребята из Китая, Японии, ЮАР и других государств будут знакомиться с русской культурой на площадке Приморского краевого театра кукол. Первое занятие в учреждении посетили около 100 иностранных учащихся, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Очарование Тихоокеанской России» — это учебно-просветительский проект, направленный на формирование дружественного нашей стране пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире с использованием потенциала важных инфраструктурных учреждений Приморья. В течение почти полутора лет занятия для иностранных ребят проводят хоккейный клуб «Адмирал», Приморская сцена Мариинского театра, Приморская картинная галерея, Всероссийский детский центр «Океан» и Приморский океанариум. Теперь к партнерам проекта присоединился и краевой театр кукол.

Как рассказал директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков , слушателями новой образовательной программы стали почти 100 студентов из четырех вузов края — Дальневосточного федерального университета, Владивостокского государственного университета, Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета и Морского государственного университета имени Г. И. Невельского.

«Среди участников — студенты из Японии, Китая, ЮАР, Республики Гана и других государств», — отметил он.

Образовательное мероприятие началось с развлекательной программы — в фойе театра ребят встретил клоун, который провел для них конкурсы и показал фокусы. Затем началось театральное представление «Секреты бархатных кулис» — иностранцы познакомились с русскими сказочными персонажами, узнали о том, какие виды кукол бывают, попробовали сами управлять куклой-перчаткой, марионеткой и другими «служителями театра».

По словам художественного руководителя учреждения Виктора Бусаренко, подобные занятия для зарубежных студентов теперь будут проводиться на постоянной основе.

«Мы будем знакомить ребят с азами театрального искусства. Такие художественно-развлекательные программы интересны не только детям, но и взрослым. Планируем проводить уроки и театральные представления для ребят примерно раз в месяц», — рассказал он.

Учебно-просветительский проект «Очарование Тихоокеанской России» организован Дальневосточным филиалом фонда «Русский мир» и Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы при поддержке администрации Приморья.

По мнению Алексея Старичкова, «Очарование Тихоокеанской России» — это весомый вклад в формирование позитивного отношения иностранцев к Приморью и залог успешного развития края в будущем.

«Сегодня в регионе создан целый ряд уникальных федеральных и краевых объектов, которые являются мощным ресурсом по привлечению в край иностранцев. С помощью этих культурных, научных, спортивных центров можно и нужно побуждать зарубежных гостей к изучению русской культуры, русского языка, пониманию нашего менталитета. Сейчас закладывается фундамент будущих взаимоотношений между Приморьем и другими странами. И от того, насколько дружескими будут эти взаимоотношения, напрямую зависит развитие экономического, политического, культурного партнерства», — считает глава краевого департамента международного сотрудничества.

Директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий уверен, что Приморье сегодня становится центром влияния на иностранных партнеров с точки зрения культуры, искусства, спорта. Поэтому очень важно формировать в регионе дружелюбную среду.

«Студенты, приезжающие к нам из разных стран, — это благодарные слушатели, ведь они уже выбрали Россию для обучения, значит, искренне симпатизируют нашей стране. Мы должны помогать им лучше узнавать нашу культуру, русский язык, наше искусство для того, чтобы, вернувшись на родину и устроившись работать в ту или иную сферу, они выстраивали политику своих государств, ориентируясь на Россию и Приморский край», — считает он.

Отметим, проект стартовал в декабре 2016 года.