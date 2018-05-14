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Соломин рассказал, что в ярославском театре «вспоминает детство»
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Соломин рассказал, что в ярославском театре «вспоминает детство» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин в понедельник рассказал журналистам в Ярославле, куда его коллектив приехал на гастроли, что в местном театре имени Волкова, который считается первым русским профессиональным театром, чувствует себя уютно и вспоминает детство.
Гастроли Малого театра проходят в Ярославле с 13 по 16 мая на сцене волковского театра. Зрители увидят спектакли «Не все коту масленица» и «Женитьба», причем последний является премьерным и впервые показывается не в Москве.
По словам Соломина, впервые он побывал в волковском театре лет 25-30 назад. Как и тогда, в атмосфере театра, по его мнению, царит уютность. «Я говорю свои ощущения сегодняшние. Я вспоминаю детство», — сказал артист.
Отвечая на вопрос о том, чувствует ли он особенную энергетику стен волковского театра, Соломин отметил: «Мне нравился, когда я приезжал сюда на гастроли, и нравится этот театр. Потому что это — театр! Ложи, ярусы… все мне это нравится. Почему? Это успокаивает. Во всяком случае меня. И это остается в памяти».
Он пояснил, что любит, когда облик театра не претерпевает кардинальных перемен. Именно так происходит, по его мнению, с театром имени Волкова. «Мне кажется, что есть в жизни вещи, которые нельзя изменять. Нельзя видоизменять», — подчеркнул он.
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