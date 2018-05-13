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В Ярославле пройдут гастроли Малого театра
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В Ярославле пройдут гастроли Малого театра 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Гастроли Малого театра пройдут в Ярославле с 13 по 16 мая. Коллектив представит спектакли «Не все коту масленица» и «Женитьба», причем последний является премьерным и впервые будет показан не в Москве.
Гастроли пройдут на сцене ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова.
"Откроются гастроли спектаклем «Женитьба» Н. В. Гоголя в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина. Ярославский зритель первым после москвичей увидит эту недавнюю премьеру театра, которая еще ни разу не покидала Москву", — сообщает волковский театр.
Наряду с молодыми актерами — Кариной Саханенко и Григорием Скряпкиным — в «Женитьбе» заняты народные артисты России Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Валерий Афанасьев, заслуженный артист России Александр Вершинин и другие.
В комедии «Не все коту масленица» по А. Н. Островскому заняты заслуженные артисты России Зинаида Андреева, Виктор Низовой, Глеб Подгородинский, актрисы Ирина Жерякова и Дарья Мингазетдинова и другие. Режиссер спектакля — заслуженный деятель искусств России Виталий Иванов.
"Приезд Малого театра в Ярославль осуществляется в рамках программы «Большие гастроли» и при содействии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности", — отмечается в сообщении.
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