В Ярославле пройдут гастроли Малого театра

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая — РИА Новости . Гастроли Малого театра пройдут в Ярославле с 13 по 16 мая. Коллектив представит спектакли «Не все коту масленица» и «Женитьба», причем последний является премьерным и впервые будет показан не в Москве.

Гастроли пройдут на сцене ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова.

"Откроются гастроли спектаклем «Женитьба» Н. В. Гоголя в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина . Ярославский зритель первым после москвичей увидит эту недавнюю премьеру театра, которая еще ни разу не покидала Москву", — сообщает волковский театр.

"Приезд Малого театра в Ярославль осуществляется в рамках программы «Большие гастроли» и при содействии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности", — отмечается в сообщении.