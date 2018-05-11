Фасад Зимнего театра в Орехово‑Зуеве отреставрируют в 2018 году 

Фасад Зимнего театра в подмосковном Орехово-Зуеве приведут к первозданному виду в 2018 году, сообщил журналистам в пятницу глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин.
В пятницу Панин отчитался перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым о ходе строительства дорог, благоустройстве, реконструкции парковой зоны в муниципалитете.
«Мы сегодня говорили о культуре, это реставрация Зимнего театра, у которого более чем вековая история. В этом году мы должны отреставрировать фасад, привести к первозданному виду», — сказал Панин.
В прошлом году в театре отреставрировали зрительный зал и кровлю.
Ранее Панин сообщил, что реконструкция парка 30-летия Победы в Орехово-Зуеве завершится в этом году. В рамках первого этапа работ было устроено освещение, скейт-парк, проложены пешеходные дорожки. В парке появились лавочки, урны, теннисные столы, детские игровые площадки и воркаут-площадки.