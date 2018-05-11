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Ирина Апексимова травмировалась на репетиции
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Ирина Апексимова травмировалась на репетиции 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
На днях директор легендарного театра на Таганке Ирина Апексимова призналась журналистам, что во время подготовки одного из номеров продолжения вокального проекта «Три аккорда» она умудрилась сломать ногу.
«Мы танцевали, репетировали. Когда подпрыгнула, услышала: что-то хрустнуло в ноге. Пронзила острая боль. После этого отработали еще две репетиции и придумали еще один номер. Только после этого я поехала в травмпункт, где сказали, что это перелом», — цитируют артистку Dni.Ru. Однако, несмотря на боль, Апексимова решила продолжить участие в проекте. На данный момент она также занята в нескольких спектаклях.
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