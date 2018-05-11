Аверин носит Апексимову на руках 

Ирина Апексимова принимает участие в съемках популярного шоу «Три аккорда». Продолжение телепроекта стартовало на «первой кнопке». Однако во время подготовки номера с актрисой произошла неприятность. Репетируя песенно-танцевальное выступление под названием «Ах, шарабан мой, американка» артистка неудачно приземлилась после прыжка. Она почувствовала, как что-то в ноге хрустнуло и ее пронзила резкая боль.
Однако несмотря на неприятные ощущения, Ирина провела еще две репетиции и поставила новый номер. После она поехала в травмпункт, где у нее диагностировали перелом.
Тем не менее, эта неприятность не остановила Апексимову, и она продолжает работать в телепроекте, превозмогая болевые ощущения. «У нас профессия такая», — шутит звезда. Впрочем, даже в сломанной ноге Ирина находит плюсы: теперь Максим Аверин носит ее на руках, так как она практически не может ходить.
Член жюри Александр Новиков очень сочувствует актрисе. Ведь кроме телепроекта Ирина, которая возглавляет театр на Таганке, занята еще в нескольких постановках, пишет сайт Dni.ru.