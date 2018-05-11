Аверин носит Апексимову на руках

Ирина Апексимова принимает участие в съемках популярного шоу «Три аккорда». Продолжение телепроекта стартовало на «первой кнопке». Однако во время подготовки номера с актрисой произошла неприятность. Репетируя песенно-танцевальное выступление под названием «Ах, шарабан мой, американка» артистка неудачно приземлилась после прыжка. Она почувствовала, как что-то в ноге хрустнуло и ее пронзила резкая боль.

Однако несмотря на неприятные ощущения, Ирина провела еще две репетиции и поставила новый номер. После она поехала в травмпункт, где у нее диагностировали перелом.

Тем не менее, эта неприятность не остановила Апексимову, и она продолжает работать в телепроекте, превозмогая болевые ощущения. «У нас профессия такая», — шутит звезда. Впрочем, даже в сломанной ноге Ирина находит плюсы: теперь Максим Аверин носит ее на руках, так как она практически не может ходить.