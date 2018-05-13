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В Екатеринбурге назвали самую татуированную красавицу
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В Екатеринбурге назвали самую татуированную красавицу 

АиФ Урал 21 минуту назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге выбрали самую татуированную королеву красоты. Масштабный фестиваль Ural Tattoo Convention завершился в уральской столице, об этом сообщает в воскресенье, 13 мая, «АиФ-Урал».
На протяжении двух дней, 12 и 13 мая, в Екатеринбурге проходил фестиваль Ural Tattoo Convention. В мероприятии участвовало более 120 тату-мастеров и сотни любителей этого вида искусства. Модели и татуировщики соревновались в самых разных номинациях. А во второй день была выбрана Ural Tattoo Queen — королева красоты, тело которой украшают татуировки.
В финал прошли 10 участниц. Победу удалось одержать 25-летней студентке Алене Миленко. Девушка работает психологом-консультантом на телефоне доверия, любит гулять в горах, интересуется культурой Востока и слушает этническую и медитативную музыку.
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