В Екатеринбурге назвали самую татуированную красавицу

В Екатеринбурге выбрали самую татуированную королеву красоты. Масштабный фестиваль Ural Tattoo Convention завершился в уральской столице, об этом сообщает в воскресенье, 13 мая, «АиФ-Урал»

На протяжении двух дней, 12 и 13 мая, в Екатеринбурге проходил фестиваль Ural Tattoo Convention. В мероприятии участвовало более 120 тату-мастеров и сотни любителей этого вида искусства. Модели и татуировщики соревновались в самых разных номинациях. А во второй день была выбрана Ural Tattoo Queen — королева красоты, тело которой украшают татуировки.

В финал прошли 10 участниц. Победу удалось одержать 25-летней студентке Алене Миленко. Девушка работает психологом-консультантом на телефоне доверия, любит гулять в горах, интересуется культурой Востока и слушает этническую и медитативную музыку.