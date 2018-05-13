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В Екатеринбурге выбрали татуированную королеву красоты
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В Екатеринбурге выбрали татуированную королеву красоты 

e1.ru 21 минуту назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге на второй день большого тату-фестиваля Ural Tattoo Convention жюри подвели итоги самого необычного конкурса красоты, где победительницу выбирали из десяти ярких татуированных участниц. Королевой красоты стала 26-летняя студентка Алёна Миленко. Она работает психологом-консультантом на телефоне доверия, любит фильм «Властелин колец» и мечтает как можно больше путешествовать. По словам Алёны, на её теле так много татуировок, что их сложно посчитать. При этом именно больших тату на её теле — семь.
— Я очень надеялась на победу, потому что потратила много сил и энергии на подготовку к конкурсу. Шесть членов жюри выбрали Ural Tattoo Queen именно меня. Это очень приятно, — сказала победительница.
В рамках конкурса свою королеву выбирали и зрители. Голосование проходило в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» и на самой конвенции. С учётом всех голосов в номинации «Приз зрительских симпатий» победила 22-летняя Света Солнцева. В интернете за неё проголосовали 738 человек из 2530.
Напомним, что мы тоже предлагали читателям E1.RU выбрать королеву с татуировками. В нашем голосовании победительницей стала Полина Заварина, за неё проголосовали 1200 человек. А вот действующая королева фестиваля в нашем голосовании заняла только вторую строчку, Алёна набрала 994 голоса. Свету Солнцеву наши читатели разместили на четвёртом месте, на E1.RU за неё проголосовали 680 человек.
Если вы хотите узнать, что было на фестивале Ural Tattoo Convention, то посмотрите наш фоторепортаж.
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