Липецкий театр кукол покажет в Крыму три спектакля

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. С 11 по 19 мая Липецкий государственный театр кукол в рамках федеральной программы «Большие гастроли» покажет несколько спектаклей в Крыму. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил директор и главный режиссер театра Олег Пономарев

По его словам, с 11 по 13 мая на сцене международного центра театрального искусства «Золотой ключик» в Евпатории театр представит спектакли для маленьких зрителей «Авоська в городе», «Золотой цыпленок и „Дюймовочка“.

»Потом мы будем пять дней в Севастополе (выступать — ред.) со своими тремя спектаклями", — добавил Пономарев. Главный режиссер уточнил, что там спектакли пройдут на основной сцене местного театра юного зрителя.

Пономарев отметил, что благодаря программе «Большие гастроли» театралы имеют возможность не только знакомить со своим творчеством жителей различных регионов России, но и налаживать культурные связи с коллегами. Он подчеркнул, что намерен обсудить с руководством «Золотого ключика» возможность творческого сотрудничества.

"Липецкому театру вдвойне приятно находиться на крымской земле, потому что руководивший более 40 лет Липецким государственным театром кукол Вадим Васильевич Жуков вместе со своей супругой Галиной Николаевной начинал здесь, в Симферополе, в театре кукол. Потом они перебрались на материк и в Липецке продолжили работу в театре кукол", — рассказал директор учреждения.

Как отмечается на официальном сайте федеральной программы «Большие гастроли», она представляет собой масштабные гастроли ведущих драматических и музыкальных театров страны, в том числе Большого и Малого театра, МХАТа имени А. Чехова, Театра Вахтангова, Табакерки, Губернского театра, РАМТа, Театра Наций, «Новой оперы», «Геликон-опера», «Современника» и многих других, с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, с участием звезд отечественного театра. Во всех городах России «Большие гастроли» проходят по приемлемым для региона ценам. География программы охватывает всю страну, с 2018 года в «Большие гастроли» вовлечены все 85 субъектов РФ.