В Орле прошел инклюзивный спектакль «Открытая дверь»

Показ, подготовленный воспитанниками Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и волонтерами, состоялся на сцене Орловского областного центра народного творчества.

По словам директора Областного реабилитационного центра Елены Никитиной, при учреждении с 2015 года действует Волонтерское объединение «Альтаир» и работает инклюзивный театр «Могу!». Участники этих проектов сами написали и поставили пьесу под руководством Елены Воробьевой

Ребята репетировали спектакль, который рассказывает о внутреннем мире человека с особыми потребностями, его восприятии окружающей действительности, больше полугода. Основная цель постановки — помочь детям в творческом самовыражении и общении со сверстниками.

На сцену вышли около 40 актеров, представивших проникновенную историю о дружбе и гуманизме, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.