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В Орле прошел инклюзивный спектакль «Открытая дверь»
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В Орле прошел инклюзивный спектакль «Открытая дверь» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Показ, подготовленный воспитанниками Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и волонтерами, состоялся на сцене Орловского областного центра народного творчества.
По словам директора Областного реабилитационного центра Елены Никитиной, при учреждении с 2015 года действует Волонтерское объединение «Альтаир» и работает инклюзивный театр «Могу!». Участники этих проектов сами написали и поставили пьесу под руководством Елены Воробьевой.
Ребята репетировали спектакль, который рассказывает о внутреннем мире человека с особыми потребностями, его восприятии окружающей действительности, больше полугода. Основная цель постановки — помочь детям в творческом самовыражении и общении со сверстниками.
На сцену вышли около 40 актеров, представивших проникновенную историю о дружбе и гуманизме, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
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