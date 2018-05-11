«Беги, Алиса, беги» 

Наверняка, практически все читали или, по крайней мере, слышали про книгу Кэррола «Алиса в стране чудес». Феноменальность этого произведения подтверждена читательской преданностью, измеряемой сотней с лишним лет. «Алису» полюбили не только дети, но и взрослые, ведь под одной обложкой парадоксальным образом уживаются две книги, адресованные и тем и другим. Расшифровкой этой сказки по сей день занимаются ученые, историки, математики, литературоведы. Согласно статистике, Алиса со своими приключениями завоевала больше читателей, чем какая-либо другая известная всему миру литературная сказка. Еще при жизни Кэрролла его сочинения можно было найти в любой детской комнате в Викторианской Англии, причем, «Алиса» чаще всего находились на полке рядом с Библией. «Алиса в Стране чудес» имеет около пятидесяти экранизаций и десятки, нет, сотни театральных постановок, музыкальных альбомов и разного рода высказываний в популярной культуре, в том числе, комиксах и играх. Фото: moscultura.livejournal.com Впервые «Алису» перенесли на экран в 1903 году, это был немой фильм, отличающийся от своих «собратьев» поразительными спецэффектами и рекордной, для того времени, продолжительностью — 12 минут. В основном, «Алиса в Стране чудес» «нашла себя» в детских фильмах и мультфильмах Среди них особенной популярностью пользовались: полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», созданный компанией Disney (1951) и советские мультфильмы Ефрема Пружанского «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» (198120100341982) с голосами Ростислава Плятта, Рины Зеленой, Вячеслава Невинного, Спартака Мишулина, Александра Ширвиндта, Марины Нееловой. Один из самых известных фильмов для взрослых «С феями — шутки плохи» (1999) режиссера Ника Уиллинга. Самый шокирующий — «Алиса», предъявленная чешским мультипликатором-сюрреалистом Яном Шванкмайером (1988). Самая масштабная экранизация «Алисы в Стране чудес» — дело рук Тима Бертона (2010).
Если говорить о событийных театральных постановках в России — это «Алиса в Зазеркалье» в Мастерской Петра Фоменко (Москва) и «Алиса» в БДТ Товстоногова с Алисой Фрейндлих в главной роли ("Санкт-Петербург"). Фото: snob.ru Но мало кто знает, что «Алиса» занимала почетное место в творчестве Владимира Высоцкого. Началась эта история с Олега Герасимова — актера, режиссера, декана актерского факультета МХАТ и педагога Высоцкого. Именно он решил сделать пластинку с записью «Алисы» и предложил Высоцкому присоединиться к работе. Бывшая жена Высоцкого Людмила Абрамова рассказывала, что он долго думал и согласился только благодаря Марине Влади. Его вдохновил тот факт, что Влади сыграла Алису в радиоспектакле у себя в Париже. Редактор фирмы «Мелодия» вспоминала, что Высоцкий очень серьезно и трепетно относился к записи этой пластинки: это же было его первое легальное появление как автора в таком государственном издании, каким являлась грампластинка. Несмотря на то, что его песни были слышны практически из каждого окна, официально Высоцкого как автора не существовало, а он очень хотел увидеть свое имя на обложке книги или пластинки. И увидел. Но только через три года (столько тянулась работа). Не все получилось так, как хотел Высоцкий, но все-таки получилось.
Режиссер Максим Диденко вписал в сказку Кэррола стихи Высоцкого, и, получив моральную поддержку от вдовы Юрия Любимова Каталин и квоту доверия от Ирины Апексимовой (директора Таганки и худрука) — приступил к постановке. Фото: vogue.ru Он сотворил историю из триединства Алис: три разновозрастные Алисы (Анастасия Митигуллина, Дарья Авратинская, Екатерина Рябушинская) и четвертая, как бы дополнительная, черная Алиса Ночи (Александра Басова) отправляются в замысловатое путешествие сквозь Кроличью нору в воображаемый мир Зазеркалья и реальный мир из Страны чудес в современную Москву.
Пьесу написал Валерий Печейкин, сохранив наивную детскую интонацию и ироничность социальных и политических посылов Кэррола. Музыку сочинил Иван Кушнир. Поют все. Причем, песни не воспринимаются, как отдельные номера, а становятся, благодаря текстам Высоцкого, — необходимыми сюжетными элементами. Артисты балансируют между стильным бродвейским мюзиклом и эффектным кукольным театром для детей, совмещая пластические выступления с исполнением полифонического многоголосия. Атмосфера спектакля — эмоционально насыщенная материальная среда, во взаимодействии с которой действуют все персонажи. Пересказывать сюжет спектакля «Беги, Алиса, беги» абсолютно бессмысленно. Зрителю предлагается вполне узнаваемая история, хотя некоторые эпизоды дописаны и перемещены. Камера, предстоящая казнь Алисы, ее выбор, ее свобода, ее путь, ее встречи, ее познание, взросление и победа. Интрига строится на противостояние черной Алисы, манипулирующей Червивой Королевой (Ирина Апексимова) в стремлении отправить ее на покорение Земли. И три девочки Алисы тоже попадут на Землю, но прежде подружатся с Мартовским Зайцем (Дмитрий Высоцкий) и Белым Кроликом (Никита Лучихин), повстречают трусливого Чеширского кота (Александр Метелкин), запуганного Шляпника (Сергей Ушаков), сомнительную Гусеницу (Екатерина Варкова) и познают плохое и хорошее: их трусость, лицемерие, глупость, доброту и солидарность. Фото: kino-teatr.ru
Художник Мария Трегубова сотворила на сцене страну Чудес. Настоящую. Что-то падает, льется, крутится, разрастается и поднимается под «купол» сцены. Даже занавес живет своей жизнью, скручиваясь в веер, стягиваясь в жгут.
Максим Диденко совпадает с Александром Брянцевым (российский актер, режиссер, педагог), считавшим, что декорация, только тогда не будет мешать театральному общению актера со зрителем, когда она сама будет в этом общении активно участвовать, будет аккомпанировать актерской игре. Каждая сценическая вещь должна проживать на сцене свою жизнь, перевоплощаясь, изменяя функции, разрушаясь и вновь оживая в новом качестве.
Три Алисы повторяются в огромных ростовых куклах, «разговаривающих» всеми частями тела, по сцене носится стадо картонных баранов, родители Алисы — носят на головах облака… И много-много невероятных фантазий нашли свое реальное воплощение. Безусловно, работу Марии Трегубовой можно назвать выдающейся. Сценографию дополняет видеопроекция. И хотя этим приемом в театре уже никого не удивишь, но это не про «Алису». Ты падаешь в небо, ты смотришь в печальные глаза Алисы, ты мокнешь под дождем, ты любуешься цветами, ты среди болельщиков, ты — среди руин, а вот и конечная остановка — Москва. Куда добралась и Алиса с попутчиками, и Королева, управляемая, как заводная игрушка, Алисой Ночи, и здесь Королева издает под диктовку свои дурацкие запретительные законы, а затем предстает в феерическом облике Фредди Меркьюри. Как хороша Апексимова! Ее песня «Бармаглот» и «ансамбля Queen» кричит: свобода есть, нет никаких тотальных запретов! Фото: kino-teatr.ru Спектакль «Беги, Алиса, беги» не про кукольную философию, граничащую с глупостью, не про безумное зло, которое требует немедленной ликвидации. Это не протестный манифест, хотя во втором акте «гуляют» лозунги и маршируют демонстранты. Все это как бы и из нашей жизни, но завернутое в абсурд. Во времена застоя политическая острота лучших советских спектаклей на Таганке преподносилась тайными знаками, ударными фразами, эзоповым языком. Публика проживала спектакль вместе с артистами, радуясь скрытым смыслам, брошенным со сцены в зал. Современному театру не выразить себя в отработанных формах. Без нового языка новые смыслы немы. И Диденко ищет свой язык. Его творческое осмысление действительности показывает привычное в непривычном свете, озадачивает и развлекает, и на этом фундаменте уже видны пунктиры новых смыслов. Фото: kino-teatr.ru После победы трех Алис, на сцену выходит Автор (Никита Высоцкий) с гигантской маской — лицом Владимира Семеновича. Это лицо такое огромное, что закрывает все туловище артиста. Видны только коротенькие, будто пришитые к лицу, ноги. Почему Высоцкого так «подрезали»? Это комплимент большому гению? Или ироничный протест против любого культа? И когда Автор нравоучительно объясняет Алисе, покачивая головой (страшно смотреть, валится на бок, будто падает), что каждый обязательно что-то делает хорошее для другого, а зло, которое она одолела, тоже хочет отдыхать и что-то еще объясняет полезное и нужное, — ему не веришь. Не веришь ни в хорошее, ни в плохое. Мораль, спрятанная в клоунаде, плохо не работает. Фото: kino-teatr.ru Не случайно Диденко назвал спектакль «Беги, Алиса, беги» — как реверанс картине Тома Тыквера «Беги, Лола, беги». Там главная героиня Лола с огненными красными волосами (учитывая, что фильм был снять в 1998 году — это было очень смело) и в спектакле все три Алисы в красных платьицах, а вокруг много красного цвета. У Тыквера Лола бежит и бежит, и режиссер, сталкивая ее с окружающими, развивает здравую мысль, что ее миром, а, может быть, и всем миром, правят случайности. Судьбы тех, кого повстречала Лола на своем пути, меняются. И Алиса бежит и бежит, только чуть медленней, и она невольно влияет на судьбы «людей». Куда бегут девушки? И каким будет это будущее, к которому бегут? Беги, Лола, беги! Беги, Алиса, беги! В любом случае, бежать — лучше, чем стоять на месте.