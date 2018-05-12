Губернский театр во главе с Безруковым впервые поставил сказку для детей с участием кукол

МОСКВА, 12 мая. / ТАСС /. Московский Губернский театр под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова показывает в субботу премьеру спектакля для детей «Золотой ключ». Постановку по мотивам сказки Алексея Толстого осуществил режиссер Евгений Ибрагимов , который впервые в практике Губернского театра привлек к исполнению ролей не только актеров труппы, но и кукол. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Лиана Хусаинова.

Собеседница агентства отметила, что в своем репертуаре театр уделяет большое внимание постановкам для детей и юношества, считая, что своего зрителя нужно воспитывать с самого раннего возраста. «В текущем сезоне мы уже поставили сказку „Морозко“, сегодня играем очередную премьеру — будет представлен спектакль „Золотой ключ“, для постановки которого был приглашен известный режиссер, четырежды лауреат премии „Золотая маска“ Евгений Ибрагимов», — рассказала пресс-атташе.

"Выбрав для постановки сказку о приключениях деревянного человечка Буратино и его друзей, режиссер обещает, что зрителей ждут сюрпризы: «театр покажет неизвестные приключения Буратино», — процитировала режиссера пресс-атташе. «Если использовать язык современной киноиндустрии, то это будет мидквел сказки Алексея Толстого», — пояснила она.

По ее словам, «Золотой ключ» станет для Московского Губернского театра своего рода экспериментом: Ибрагимов ставит синтетический спектакль, и впервые актерам театра предстоит создавать образ своего персонажа не только при помощи привычного актерского инструментария — пластики, голоса, жеста, но и освоить работу с куклами.

Эксперимент с куклами

Худрук Губернского театра Сергей Безруков заявил, что заранее приветствует необычный спектакль. «Мы очень долго ждали Евгения Ибрагимова с постановкой в нашем театре, — сказал Безруков. — Он потрясающе работает с куклами, я очарован им как мастером и давно мечтал, чтобы он поработал с моими артистами. Для меня было очень важно, чтобы мои актеры получили этот опыт — мне кажется, это сделает их богаче в профессиональном плане».

Своим мнением поделился и режиссер Ибрагимов. «Ребята-актеры, с которыми я репетирую, впервые работают с куклами и, может быть, еще не всё понимают, но стараются. Им, конечно, сложно», — признал режиссер.

"Дело в том, — продолжил он, — что в театральных вузах их пять лет учат быть «эгоистами» — стремиться на первый план, показывать в первую очередь себя. А тут они вынуждены буквально исчезнуть, уйти в тень и выдвинуть на первый план куклу. И делать это надо с любовью. Тогда возникнет чудо, к которому мы стремимся".