Губернский театр во главе с Безруковым впервые поставил сказку для детей с участием кукол 

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский Губернский театр под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова показывает в субботу премьеру спектакля для детей «Золотой ключ». Постановку по мотивам сказки Алексея Толстого осуществил режиссер Евгений Ибрагимов, который впервые в практике Губернского театра привлек к исполнению ролей не только актеров труппы, но и кукол. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Лиана Хусаинова.
Собеседница агентства отметила, что в своем репертуаре театр уделяет большое внимание постановкам для детей и юношества, считая, что своего зрителя нужно воспитывать с самого раннего возраста. «В текущем сезоне мы уже поставили сказку „Морозко“, сегодня играем очередную премьеру — будет представлен спектакль „Золотой ключ“, для постановки которого был приглашен известный режиссер, четырежды лауреат премии „Золотая маска“ Евгений Ибрагимов», — рассказала пресс-атташе.
"Выбрав для постановки сказку о приключениях деревянного человечка Буратино и его друзей, режиссер обещает, что зрителей ждут сюрпризы: «театр покажет неизвестные приключения Буратино», — процитировала режиссера пресс-атташе. «Если использовать язык современной киноиндустрии, то это будет мидквел сказки Алексея Толстого», — пояснила она.
По ее словам, «Золотой ключ» станет для Московского Губернского театра своего рода экспериментом: Ибрагимов ставит синтетический спектакль, и впервые актерам театра предстоит создавать образ своего персонажа не только при помощи привычного актерского инструментария — пластики, голоса, жеста, но и освоить работу с куклами.
Эксперимент с куклами
Худрук Губернского театра Сергей Безруков заявил, что заранее приветствует необычный спектакль. «Мы очень долго ждали Евгения Ибрагимова с постановкой в нашем театре, — сказал Безруков. — Он потрясающе работает с куклами, я очарован им как мастером и давно мечтал, чтобы он поработал с моими артистами. Для меня было очень важно, чтобы мои актеры получили этот опыт — мне кажется, это сделает их богаче в профессиональном плане».
Своим мнением поделился и режиссер Ибрагимов. «Ребята-актеры, с которыми я репетирую, впервые работают с куклами и, может быть, еще не всё понимают, но стараются. Им, конечно, сложно», — признал режиссер.
"Дело в том, — продолжил он, — что в театральных вузах их пять лет учат быть «эгоистами» — стремиться на первый план, показывать в первую очередь себя. А тут они вынуждены буквально исчезнуть, уйти в тень и выдвинуть на первый план куклу. И делать это надо с любовью. Тогда возникнет чудо, к которому мы стремимся".
Сценографом спектакля стал Эмиль Капелюш, лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Куклы. Работа художника». Специально для спектакля композитор Николай Якимов создал оригинальную музыку, а тексты для арий, дуэтов и зонгов написал Сергей Плотов.
В ролях: Степан Куликов / Андрей Щеткин (Буратино), Алексей Веретин / Андрей Исаенков (Папа Карло), Валерия Минина / Наталья Смирнова (Мария), Наталья Шклярук / Мария Дудкевич (Мальвина), Сергей Вершинин / Евгений Гомоной (Карабас Барабас), Елена Цагина / Вера Шпак (Тортилла), Николай Басканчин/Александр Фролов (Дуремар I), Олег Курлов / Сергей Куницкий (Дуремар II), Михаил Шилов / Василий Шмаков (пудель Артемон), Денис Нурулин / Сергей Медведев (Пьеро), Елена Киркова / Александрина Питиримова (Лиса Алиса), Анна Цанг / Юлия Пилипович (Кот Базилио) и др. Премьерные показы спектакля «Золотой ключ» состоятся 12, 13, 20 и 26 мая.