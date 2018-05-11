«Чрево» МХТ: спектакль о домашнем насилии в царской России

Переводить уникальную прозу основателя жанра антиутопия (роман «Мы») на язык театра еще сложнее, чем ставить Андрея Платонова . Сравнение двух писателей — начала XX века — не случайно. Платонов и Замятин — почти земляки (Платонов родился в Воронеже, Замятин — в Лебедяни близ Липецка и учился в Воронеже), оба — по профессии инженеры (Замятин говорил, что «литература для него — любовница, а наука — жена»), оба — экспериментаторы в литературе, и оба — беспощадные обличители всех форм насилия, жестокости и тирании. У Замятина был даже псевдоним — Платонов. И оба писателя в своих произведениях с тонким психологизмом, состраданием, болью и негодованием описывают жизнь простых русских женщин в России. Сердце обливается кровью, когда читаешь о девочке Насте и ее матери-покойнице в романе «Котлован» Платонова.

Героиня рассказа Евгения Замятина «Чрево» Афимья ( Ольга Литвинова ) — деревенская молодая женщина, которую грубая жизнь довела до убийства мужа. Он — Петра (у Замятина в рассказе «Чрево» необычные имена) до полусмерти избивал жену в пьяном угаре, которая его не любила, а любила соседа Ивана. Причем муж делал это на глазах своего двухлетнего сына Василия. Мать мальчика он тоже убил кулаками. Петр своими сапогами убил будущего ребенка Афимьи от Ивана. Жаловаться на этого зверя женщине в дореволюционной России (рассказ написан в 1913 году) было бесполезно.

Почти все крестьянство при царе, да и при советской власти жило не по-людски — мужики пьянствовали, бабы рыдали, пахали и воспитывали детей. Все это описал Горький в романе «Мать». Актриса Ольга Литвинова голосом, стоном, жестами, глазами передает отчаяние женщины, которая так берегла своего будущего ребенка, ждала его рождения, так любила его, и его отняли у нее. Актеры читают текст Замятина, в котором натурализм (Замятин назвал рассказ по аналогии с романом своего любителя писателя Эмиля Золя «Чрево Парижа») сочетается с лиризмом и нежностью, балансируя между прозой и поэзией. Актеры используют повторы текста, чтобы усилить ужас трагедии. И поют, причем зарубежные современные хиты.

Это обращение к иностранной музыке нашего века говорит о том, что, увы, даже Запад, которой гордится завоеваниями цивилизации, и сегодня не смог искоренить это зло — насилие сильных над слабыми, над женщинами, детьми. Мир стал еще более жестоким. Дети избивают своих родителей, бабушек, и эти преступления — не редкость: достаточно почитать уголовную хронику. В рассказе Замятина присутствует сочувствие главной героини. Несмотря на то, что она не только зарубила своего мужа, но и порезала его тело на куски и спрятала в подвал, и не обращала внимания на больного мальчика Василия, который остался сиротой, все равно она вызывает больше жалость, чем осуждение. Уж очень сильно над ней издевался муж, и все эти побои она терпела до тех пор, пока он не убил ребенка в ее чреве. Правда, в спектакле нет сцены, когда более опытная женщина Петровна, увидев, что она — убийца, оправдывает ее словами «жисть-то наша какая!», но на экране есть бегущая строка с этим финалом.

Александра Ливанова. Обращение к прозе Замятина в МХТ не случайно. Ведь именно Первая студия Московского Художественного театра в 1924 году заказала писателю две пьесы. Замятин впервые попробовал себя в драматургии и написал комедию «Блоха» (сделал инсценировку рассказа Лескова) и трагикомедию «Общество почетных звонарей». Успех «Блохи» был огромный. Но прозу Замятина не ставили в театре. Для спектакля «Чрево» пригласили режиссера из Петербурга Андрея Гончарова, который успешно инсценирует сложную прозу в различных театрах России, включая БДТ. В спектакле «Чрево» есть сцены, которые могут вызвать неприятие у зрителя, как, например, сцена, когда главная героиня стоит на столе с едой. У Замятина этого нет. Но поскольку режиссер проводит параллель с нашей современностью, когда встать на стол с едой и даже станцевать — не то, чтобы норма, но и не сенсация, то эта сцена возможна. Нельзя не сказать о том, что режиссер из огромной труппы МХТ выбрал актеров, которые идеально подходят на роли героев рассказа Замятина «Чрево»: Ольгу Литвинову, Валерия Трошина