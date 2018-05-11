В Кузьминках состоялась первая встреча цикла «Контур времени»

В детской школе искусств «Центр» состоялась первая встреча в рамках нового цикла «Контур времени». Он задуман в формате творческого диалога поколений, где встречи с ветеранами войны и труда, с известными творческими деятелями помогут детям понять, как важно помнить свое родство, свою принадлежность к России, к своему Отечеству, к культуре своего народа.

— Первая встреча цикла «Разговор со зрителем. Контур времени» была посвящена жизни и творчеству народной артистки России Людмилы Ивановой , актрисы театра «Современник», знаменитой Шурочки из кинофильма «Служебный роман». В последние годы жизни Людмила Ивановна возглавляла детский театр «Экспромт», который очень любят учащиеся ДШИ «Центр», — заявил сотрудник учреждения.

Кроме того, сын актрисы представил ее книгу «Не унывай», где она рассказала о своей большой, интересной артистической жизни, семье, преподавательской и режиссерской деятельности.

На встрече присутствовали жители района Кузьминки и ветеранам, которые по окончании мероприятия получили книгу «Не унывай» в подарок. (вт)