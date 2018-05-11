Метаморфозы с «Му-Му» на сцене театра Наций 

10 мая в Государственном театре Наций состоялась премьера — "Му-Му" в постановке Дмитрия Крымова. К 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева один из самых интересных режиссеров современности (сын выдающегося режиссера Анатолия Эфроса, один из руководителей театра Школа Драматического Искусства) Крымов поставил убийственно-печальный рассказ о насильственной смерти собачки и горемычном крепостном Герасиме в жанре "комедии дель арте", в которой есть актеры, маски, символы, ассоциации и обязательный элемент хулиганства и отсутствия канонов.
В комедии дель арте есть только один закон — чтобы народ, то есть зритель, не скучал и не покидал площадку. На премьере в театре Наций все до единого смотрели на действо с неприкрытым интересном, оставаясь до конца. Время от времени к залу обращались с вопросами, правда, риторическими: "Вы же все понимаете, что происходит?". При этом всячески уводили от традиционного представления о Тургеневе и его прозе. Чтобы совсем не забронзовел Иван Сергеевич. А то ведь до чего дело дошло — даже у собачки Му-Му несколько памятников по миру (один даже во Франции), и об этом не без доли юмора (жанр — комедия) говорится в спектакле Крымова.
Ни один кинорежиссер мира не выбрал бы Алексея Верткова на роль Ивана Тургенева (кинематограф в постановке тоже фигурирует как альтернатива театру, причем кинематограф в лице Анджея Вайды). Вне всякого сомнения, ведущий актер Студии театрального Искусства Вертков — мастер, но ни одного внешнего сходства с классиком. Не будем описывать легендарную красоту Ивана Сергеевича, его высокий рост, стать и благородную бороду с сединой, чтобы сравнить со скромной, ничем не приметной внешностью Алексея Верткова, но театр не кино, которое добивается правдоподобия, а царство фантазии, юмора, импровизации, путешествия во времени.
Крымов в своей постановке совершает такие кульбиты с Тургеневым и с его героями, что зритель забывает — какой сегодня век, год и день. Спектакль называется "Му-Му", и собачка, ставшая жертвой жестокой барыни, что называется, "виртуально" проходит через всю постановку. Но есть еще девушка Маша (актриса Мария Смольникова), которую почему-то называют Му-Му, и которая главным образом сидит на сцене, по-собачьи сложа ручки и периодически издавая характерные собачьи звуки. По некой философии, несчастная Му-Му через 200 лет могла перевоплотиться в очаровательную девушку — племянницу театрального режиссера (его также играет Алексей Вертков и, судя по намекам, он и есть Дмитрий Крымов). Му-му все время задает "дурацкие" вопросы и путается под ногами. Собака считается умным животным, лучше других понимающим человека, но все же она — не человек.
Некоторые найдут эту постановку несколько странной. Но для придирчивых и очень рассудительных Крымов приготовил много приятных сюрпризов, в частности, невероятной красоты декорации неба, грома и настоящий костер. Спектакль — зрелищный, забавный, но при этом не без философии, включая учение Маркса и Энгельса "Теория классов". Ну, и театр — это тоже не балаган, а целая наука, с элементами которой знакомит зрителя Дмитрий Крымов.
КСТАТИ
Обращение театра к классическим произведениям о собаках — не редкость. Юлия Пересильд недавно поставила в Пермском театре спектакль "Каштанка" по Чехову и сама сыграла Каштанку.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Крымов, режиссер:
— У меня спрашивают: у вас актер Леша Вертков играет Тургенева, который пишет "Записки охотника", а к нему приходит настоящая Полина Виардо. Приходит из XIX века и говорит по-французски. А он ведь просто Леша Вертков! Но это ведь всегда так: возьмешься сыграть какого-то реального персонажа, например, Цезаря — придет реальный Брут и воткнет в тебя меч. Или как в комедии дель арте: играешь-играешь Арлекина, а потом решишься снять маску, а она, оказывается, приросла. Наша героиня — Му-Му. Она вроде бы ребенок, но сложный ребенок. Впрочем, она даже не Му-Му — ее зовут Маша. Она случайно оказалась в театре, где ее дядя — режиссер ставит спектакль по Тургеневу. Так что зритель, если он не читал "Му-Му" и не знает, почему утопили собаку, может спросить: "А где же Му-Му-то?".