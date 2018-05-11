Метаморфозы с «Му-Му» на сцене театра Наций

10 мая в Государственном театре Наций состоялась премьера — "Му-Му" в постановке Дмитрия Крымова . К 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева один из самых интересных режиссеров современности (сын выдающегося режиссера Анатолия Эфроса , один из руководителей театра Школа Драматического Искусства) Крымов поставил убийственно-печальный рассказ о насильственной смерти собачки и горемычном крепостном Герасиме в жанре "комедии дель арте", в которой есть актеры, маски, символы, ассоциации и обязательный элемент хулиганства и отсутствия канонов.

В комедии дель арте есть только один закон — чтобы народ, то есть зритель, не скучал и не покидал площадку. На премьере в театре Наций все до единого смотрели на действо с неприкрытым интересном, оставаясь до конца. Время от времени к залу обращались с вопросами, правда, риторическими: "Вы же все понимаете, что происходит?". При этом всячески уводили от традиционного представления о Тургеневе и его прозе. Чтобы совсем не забронзовел Иван Сергеевич. А то ведь до чего дело дошло — даже у собачки Му-Му несколько памятников по миру (один даже во Франции), и об этом не без доли юмора (жанр — комедия) говорится в спектакле Крымова.

Ни один кинорежиссер мира не выбрал бы Алексея Верткова на роль Ивана Тургенева (кинематограф в постановке тоже фигурирует как альтернатива театру, причем кинематограф в лице Анджея Вайды ). Вне всякого сомнения, ведущий актер Студии театрального Искусства Вертков — мастер, но ни одного внешнего сходства с классиком. Не будем описывать легендарную красоту Ивана Сергеевича, его высокий рост, стать и благородную бороду с сединой, чтобы сравнить со скромной, ничем не приметной внешностью Алексея Верткова, но театр не кино, которое добивается правдоподобия, а царство фантазии, юмора, импровизации, путешествия во времени.

Крымов в своей постановке совершает такие кульбиты с Тургеневым и с его героями, что зритель забывает — какой сегодня век, год и день. Спектакль называется "Му-Му", и собачка, ставшая жертвой жестокой барыни, что называется, "виртуально" проходит через всю постановку. Но есть еще девушка Маша (актриса Мария Смольникова ), которую почему-то называют Му-Му, и которая главным образом сидит на сцене, по-собачьи сложа ручки и периодически издавая характерные собачьи звуки. По некой философии, несчастная Му-Му через 200 лет могла перевоплотиться в очаровательную девушку — племянницу театрального режиссера (его также играет Алексей Вертков и, судя по намекам, он и есть Дмитрий Крымов). Му-му все время задает "дурацкие" вопросы и путается под ногами. Собака считается умным животным, лучше других понимающим человека, но все же она — не человек.

Некоторые найдут эту постановку несколько странной. Но для придирчивых и очень рассудительных Крымов приготовил много приятных сюрпризов, в частности, невероятной красоты декорации неба, грома и настоящий костер. Спектакль — зрелищный, забавный, но при этом не без философии, включая учение Маркса и Энгельса "Теория классов". Ну, и театр — это тоже не балаган, а целая наука, с элементами которой знакомит зрителя Дмитрий Крымов.

КСТАТИ

Обращение театра к классическим произведениям о собаках — не редкость. Юлия Пересильд недавно поставила в Пермском театре спектакль "Каштанка" по Чехову и сама сыграла Каштанку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Крымов, режиссер: