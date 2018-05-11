В Ижевске открылся фестиваль «Театральная мозаика» в статусе всероссийского

ИЖЕВСК, 11 мая. / ТАСС /. Фестиваль-конкурс театральных коллективов «Театральная мозаика» открылся в Удмуртии, впервые он проходит в статусе всероссийского. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

"В рамках празднования 150-летия со дня рождения великой русской актрисы, Народной артистки СССР, уроженки города Глазова Ольги Леонардовны Книпер-Чеховой с 11 по 13 мая 2018 года Ижевск встречает гостей фестиваля «Театральная мозаика». Конкурс проводится в шестой раз, но впервые проходит в статусе всероссийского", — отметили в пресс-службе.

По данным министерства, фестиваль объединил более 1 тыс. участников и 49 творческих коллективов со всей Удмуртии, а также гостей из Кирова и Набережных Челнов.

Всего на конкурс представили 60 спектаклей в разных номинациях: драматические, хореографические и музыкальные спектакли, театрализованные представления, театральные композиции. В ведомстве отмечают, что в программе также представлены спектакли на удмуртском языке.