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Из-за ЧМ-2018 казанские театры уйдут на каникулы позже
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Из-за ЧМ-2018 казанские театры уйдут на каникулы позже 

Казанский Портал 49 минут назад
Казанские театры продлят сезон. Все ради чемпионата мира по футболу. Обычно театры работают с осени до весны или первой трети лета, а потом закрываются.
В этом году театральные «каникулы» сократятся у Камаловского, Качаловского и Тинчуринского театров. Во время ЧМ-2018 казанцам и туристам покажут 33 спектакля. Для зрителей их будут переводить на три языка: русский, татарский и английский.
Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля. Казань примет 6 матчей в групповом этапе. 30 июня пройдет 1/8 финала, а 6 июля — 1/4.
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