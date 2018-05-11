Театры Казани из-за чемпионата мира продлили сезон

Театры Казани продлили сезон на месяц, пополнив череду культурных мероприятий чемпионата мира.

Об этом журналистам сообщила замминистра культуры Татарстана Эльвира Камалова. «Когда в прошлом году мы продлили театральный сезон на время Кубка конфедераций, было очень много положительных отзывов от горожан. Они говорили: „Как хорошо, что мы летом в хорошую погоду смогли прийти в театр“. Я уверена, что все залы будут полными», — сообщила Эльвира Камалова. Речь идет о четырех театрах города — Качаловском, Камаловском, Тинчуринском и театре оперы и балета им. М. Джалиля, которые представят 33 дополнительных спектакля.

Так, Камаловский театр с 14 по 6 июля покажет 11 спектаклей. Гости и жители Казани увидят премьеры 112-го сезона и спектакли, ставшие визитными карточками татарского театра, завершит череду показов легендарная «Голубая шаль». В оперном театре состоится международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань». Билеты на этот фестиваль еще есть в продаже в кассе оперного театра, уточнила Камалова. Зрители увидят балет «Баядерка» и национальный балет «Золотая Орда».

Как рассказали «АиФ-Казань» в Качаловском театре, они продлили сезон до конца июня. Помимо этого качаловцы приготовили под занавес сезона две премьеры. На Малой сцене Илья Славутский ставит одну из лучших советских пьес — «Пять вечеров» Александра Володина. На основную сцену театра спустя 10 лет возвращается мюзикл «Приключения Тома Сойера». Многие из зрителей помнят спектакль с Ильей Славутским и Маратом Голубевым в главных ролях. В новой постановке Александра Славутского сыграют молодые качаловцы.

Всего в рамках культурной программы чемпионата мира, состоится 90 специально организованных мероприятий и 30 концертов, 10 новых выставок и 12 кинопоказов в формате open air (на открытом воздухе) в парке Черное озеро, Горкинско-Ометьевском лесу и парке им. Горького. Основные музеи Казани — Музей ИЗО, Нацмузей и музей-заповедник «Казанский Кремль» — покажут не только свои фондовые экспозиции, но и откроют новые выставки.