В Школе современной пьесы «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное»

Московский театр «Школа современной пьесы» представляет спектакль «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное».

«Один из самых обычных вечеров… Один из самых популярных ресторанов XX века «Зимний Эрмитаж»… Того самого, где работал знаменитый шеф Люсьен Оливье, того самого, в котором бывали Шаляпин и Собинов, Горький, Станиславский и Чайковский.

И сегодня все столики заняты, ресторан полон. Происходит столкновение разных характеров, разных ситуаций. Зритель становится тайным наблюдателем. Сценография спектакля необычна. Всё действие происходит между зрителями, что даёт полное ощущение тайны», — говорится в пресс-релизе.

Авторы спектакля, Евгений Гришковец Иосиф Райхельгауз , придумали несколько сюжетов. Но пьесу писать не стали. Раздали эти сюжеты артистам с заданием: разыграть их своими словами. Получились веселые, лирические, смешные, порой даже парадоксальные сцены. И, конечно, же, не связанные между собой. Готовых реплик нет — актеры импровизируют. А потому у зрителей складывается полное ощущение, что они подслушивают, подсматривают и не записывают…

Ближайшие показы 26 мая, 19 июня и 5 июля.

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