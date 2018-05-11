Первую в России беби-оперу увидят в Северо-Восточном округе столицы

Международный день матери отмечают 13 мая. В лектории павильона «Рабочий и колхозница» в этот день покажут первую в России оперу для самых маленьких «Рисуем и смотрим сны» в постановке Марии Васильевой . При этом малыши будут не только зрителями, но и участниками

Стоит отметить, что в непринужденной атмосфере малыши смогут поспать и полепетать под вокал и звуки фортепиано. Малыши познакомятся с самым сложным и тонким из искусств — оперой. Мероприятие пройдет в рамках Летней образовательной программы ВДНХ. Прозвучат колыбельные: русские и зарубежные, популярные и редкие, лиричные и веселые. Прийти на спектакль можно всей семьей.

Также зрители выучат африканскую колыбельную и познакомятся с шумовыми инструментами. Дети постарше смогут почувствовать себя настоящими творческими личностями, ведь их впечатления от оперы и рисунки оживут на специально установленном теневом экране. Они будут рисовать цветными маркерами, и родителям нужно учесть это, подбирая одежду малышам.

Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация, вход бесплатный, начало в 16:00.