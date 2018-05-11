Ещё
Первую в России беби-оперу увидят в Северо-Восточном округе столицы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первую в России беби-оперу увидят в Северо-Восточном округе столицы 

Управа района Лосиноостровский 48 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Международный день матери отмечают 13 мая. В лектории павильона «Рабочий и колхозница» в этот день покажут первую в России оперу для самых маленьких «Рисуем и смотрим сны» в постановке Марии Васильевой. При этом малыши будут не только зрителями, но и участниками
Стоит отметить, что в непринужденной атмосфере малыши смогут поспать и полепетать под вокал и звуки фортепиано. Малыши познакомятся с самым сложным и тонким из искусств — оперой. Мероприятие пройдет в рамках Летней образовательной программы ВДНХ. Прозвучат колыбельные: русские и зарубежные, популярные и редкие, лиричные и веселые. Прийти на спектакль можно всей семьей.
Также зрители выучат африканскую колыбельную и познакомятся с шумовыми инструментами. Дети постарше смогут почувствовать себя настоящими творческими личностями, ведь их впечатления от оперы и рисунки оживут на специально установленном теневом экране. Они будут рисовать цветными маркерами, и родителям нужно учесть это, подбирая одежду малышам.
Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация, вход бесплатный, начало в 16:00.
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Бабушкинский парк в Лосинке стал главной праздничной площадкой в День Победы В «Вымпеле» покажут военную советско-польскую драму Фильмы о войне покажут в кинотеатре на Коминтерна
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах111
На Самойлову набросились зрители82
Очевидные ляпы в голливудских фильмах2
Что стало с Мариной Влади9
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле8
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение