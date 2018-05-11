Ещё
Мост через века
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мост через века 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В театре МОСТ отметили юбилей Студенческого театра МГУ.
6 мая исполнилось 60 лет «прародителю» театра МОСТ — легендарному Студенческому театру МГУ, который берет свое начало в 1756 году как театр Императорского Московского университета, с которым связаны первые антрепризы Малого и Большого театров.
С наступлением миллениума,18 лет назад, на базе Студенческого театра МГУ был создан Московский Открытый Студенческий театр — МОСТ. Театр МОСТ является правопреемником Студенческого театра МГУ и отмечает его юбилей в год своего совершеннолетия.
Праздник в театральном доме на Большой Садовой отметили в неформальном, «домашнем» стиле в кругу друзей и верных зрителей. Гостем вечера стала вдова основоположника Студенческого театра МГУ Ролана Быкова — Елена Санаева. Она отметила, что благодаря театру МОСТ, традиции Студенческого театра МГУ выдержали испытание временем и пролегли через века. На сцене по-прежнему утверждаются основополагающие ценности жизни, а труппа состоит из актеров нового типа: дипломированных специалистов разных областей науки, одна из которых театральное мастерство. Актеров театра отличает высокая образованность и интеллект. По словам директора Ирины Большаковой, театр МОСТ может войти в Книгу рекордов Гиннесса — сегодня в профессиональной театральной труппе восемь кандидатов наук!
В 2000 году при поддержке Правительства Москвы и Всероссийского театрального общества Студенческий театр МГУ преобразился уже в профессиональный театр МОСТ — Московский Открытый Студенческий Театр. В стенах МОСТа творческое кредо Студенческого театра МГУ окрепло и набрало новую высоту, как «Мост в будущее», как утверждение новых гуманистических ценностей.
Вечерняя Москва: последние новости
Метаморфозы с «Му-Му» на сцене театра Наций Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй Более 200 тысяч звонков с просьбами найти данные об участниках Великой Отечественной войны поступило в организацию «Бессмертный полк - Москва»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах127
На Самойлову набросились зрители82
Очевидные ляпы в голливудских фильмах2
Что стало с Мариной Влади9
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле8
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение