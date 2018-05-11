Мост через века

В театре МОСТ отметили юбилей Студенческого театра МГУ.

6 мая исполнилось 60 лет «прародителю» театра МОСТ — легендарному Студенческому театру МГУ, который берет свое начало в 1756 году как театр Императорского Московского университета, с которым связаны первые антрепризы Малого и Большого театров.

С наступлением миллениума,18 лет назад, на базе Студенческого театра МГУ был создан Московский Открытый Студенческий театр — МОСТ. Театр МОСТ является правопреемником Студенческого театра МГУ и отмечает его юбилей в год своего совершеннолетия.

Праздник в театральном доме на Большой Садовой отметили в неформальном, «домашнем» стиле в кругу друзей и верных зрителей. Гостем вечера стала вдова основоположника Студенческого театра МГУ Ролана Быкова Елена Санаева . Она отметила, что благодаря театру МОСТ, традиции Студенческого театра МГУ выдержали испытание временем и пролегли через века. На сцене по-прежнему утверждаются основополагающие ценности жизни, а труппа состоит из актеров нового типа: дипломированных специалистов разных областей науки, одна из которых театральное мастерство. Актеров театра отличает высокая образованность и интеллект. По словам директора Ирины Большаковой, театр МОСТ может войти в Книгу рекордов Гиннесса — сегодня в профессиональной театральной труппе восемь кандидатов наук!