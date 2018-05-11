Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 14 мая

10:00 — Круглый стол на тему «О проекте федерального закона №376642-7 „О внесении изменений в ст. 46 федерального закона „Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“ (в части предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов)».

11:00 — Открытая дискуссия «Блокировка счетов юридических лиц — возможно ли формализовать критерии и не забыть про презумпцию невиновности?».

11:00 — Пресс-завтрак с главой представительства Turkish Airlines в России.

11:15 — Заседание экспертного совета по здравоохранению на тему «Антибиотикорезистентность в России: проблемы и пути решения» с участием заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Людмилы Козловой

11:30 — Заседание комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

12:00 — Пресс-конференция, посвященная старту программы летнего детского отдыха «Московская смена».

12:00 — Круглый стол на тему «Какую компенсацию получит пассажир за утерянный багаж и задержку рейса?».

12:00 — Пресс-конференция на тему «Продуктовый светофор: Для чего нужна маркировка еды?».

13:00 — Пресс-конференция, посвященная подведению итогов международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».

15:00 — Пресс-конференция «О проведении дней Тамбовской области в Москве».

15:00 — Заседание Совета Госдумы.

15:00 — Круглый стол на тему «Законодательное регулирование охраны психического здоровья населения РФ».

16:00 — Расширенное заседание экспертного совета по денежно-кредитной политике и правовому регулированию финансового рынка при комитете Госдумы по финансовому рынку на тему «Взаимосвязь и взаимовлияние денежно-кредитной и макропруденциальной политики как фактор формирования условий для экономического роста».

Фотоматериалы:

9:15 — Футбольный урок для школьников «Приветствуем ЧМ-2018!».

11:00 — Репетиция спектакля « Лариса Голубкина . Заплатки» в театре Российской армии.

15:00 — Футбольный турнир среди волонтеров.

15:00 — Открытие памятника поэтессе Марине Цветаевой.