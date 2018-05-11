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Режиссер Дмитрий Месхиев останется в Псковской области
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Режиссер Дмитрий Месхиев останется в Псковской области 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Как сообщает «Псковское агентство информации», Месхиев сохраняет за собой должность художественного руководителя Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.
«Пост директора ТКД я покидаю, но остаюсь художественным руководителем драматического театра. Сейчас будет исполняющий обязанности директора, мой заместитель Ольга Тимофеева, потом будет объявлен конкурс», — сказал режиссер.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее появилась информация о том, что Дмитрий Месхиев попросил руководство Псковской области освободить его от работы в Театрально-концертной дирекции, которую он возглавлял с 2015 года. В дирекцию входят Псковский Академический театр драмы им. А. С. Пушкина, Псковская областная филармония, Псковский областной театр кукол, Информационно-туристский центр и другие учреждения культуры.
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