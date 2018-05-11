Жизнь после: В Калининградском музыкальном театре поставили мистический романс о гибели Лермонтова

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» — эти строки возникают в голове при упоминании о русском поэте и драматурге Михаиле Лермонтове . Заученная в отрочестве и юности школьная программа по литературе, чаще всего, отбивает всякое желание углубляться в творческую и личную жизнь классиков. Это стало одной из причин, по которой завлит театра Юлия Болышева написала пьесу «Лермонтов». Как утверждает сама Юлия, на сцене ставят не биографию поэта, а детективно-любовную историю, действие которой развивается после гибели поручика Тенгинского полка в Пятигорске.

Вокруг дуэли Лермонтова и Мартынова по сей день витает много догадок. Многие обстоятельства этого события остаются не ясными, так как показания очевидцев — самого Мартынова и секундантов — достаточно туманны, каждый хотел приуменьшить свою вину. Почти пять лет Юлия Болышева собирала материал о Лермонтове. Во время поездки в Пятигорск появилась идея реализации спектакля. «Лермонтов в спектакле присутствует постоянно, но только во снах, воспоминаниях, видениях. Отсюда жанр — мистический романс. В судьбе и творчестве Лермонтова очень много мистики, много противоречий», — поясняет автор пьесы. Большой объём изученных материалов позволил говорить поэту в пьесе буквально своими словами — всё взято из первоисточников. Интриги о дуэли лежат в основе оригинальной композиции спектакля. Часть любовных и детективных историй — реальны, а часть — вымышлены. Перед посещением спектакля советуем прослушать ликбез о жизни Лермонтова, чтобы не спутать выдумку с реальностью.

Помимо этого даже музыку к произведению подсказал сам Михаил Юрьевич, который любил Бетховена, о чем сам писал в очерке «Панорама Москвы». Поэт, в целом, был достаточно музыкален: сочинял музыку, играл на фортепиано, скрипке, флейте и гитаре. Поэтому в постановке «Лермонтов» можно услышать как романсы, там и небезызвестные работы немецкого композитора. Звуковое оформление спектакля имеет оригинальный подход. Словно эхо, отражаются слова героев. Создаётся впечатление, будто зритель и впрямь находится во сне, но не совсем приятном.

Постановка «Лермонтов» стала общим делом для каждого участника театра. Елена Альфер , художник по костюмам, смогла создать наряды максимально приближенно к историческим маскарадным. Весь мужской состав к премьере спектакля отрастил «офицерские» усы тех лет. Каждый из актёров освежил память, перечитав поэзию и прозу Лермонтова, чтобы потом поразмышлять о ней на репетициях (и не только). И фигура, и творчество Лермонтова чрезвычайно притягательны, поэтому работникам театра не составило труда пережить флешбэк на сотню лет назад и пропустить через себя задумку Юлии Болышевой.

Мистический роман «Лермонтов» открывает новые точки зрения не только на творчество поэта, но и на тайну взаимоотношений между людьми. Попробовать разгадать загадки вокруг гибели Михаила Лермонтова и посмотреть по-настоящему достойную постановку можно 12 мая, в Калининградском музыкальном театре.

Фото: предоставлены организаторами