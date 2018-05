Куда пойти в Москве с 11 по 17 мая 

11 мая, пятница

Сразу два подряд концерта дает в ГлавClub лидер группы «Мельница» Хелависа. На первом, носящем название «Средняя температура по планете Люцифераза — 36’6», артистка и гитарист группы Сергей Вишняков представят свою новую пластинку «Люцифераза». «Название программы означает, что на сцене весь вечер буду только я и гитарист Сергей Вишняков, 36 и 6 струн, два голоса», — рассказывает артистка. На втором концерте, который пройдет здесь же 12 мая, к музыкантам присоединяется другие участники «Мельницы. В программе концертов — как композиции с нового альбома, так и старые песни из репертуара Хелависы, минималистичные версии песен „Мельницы“ и непременные, любимые фанатами каверы.

12 мая, суббота

В „Электротеатре Станиславский“ открывается новый сезон „Театрального двора“: все лето здесь будут выступать композиторы и театральные художники, будут крутить фильмы, устраивать отличные концерты и создавать атмосферу настоящих городских каникул. Старт лету в большом городе даст 9-часовой концерт-импроовизация двух дуэтов: швейцарского duo muller/kobi и российского kgxxx. Кларнет, саксофон и безграничные возможности электронной музыки, да еще и бар на открытом воздухе — марафон, как и весь летний сезон, обещают быть жаркими.

Стартует лето и в Парке Горького: 12 мая здесь снова открывается бесплатное спортивно-креативное пространство Adidas Base Moscow. До осени здесь, по традиции, будут учить бегу, йоге и Exos. Опробовать все тренировки и выбрать свое направление можно будет прямо в день открытия.

13 мая, воскресенье

А в „Аптекарском огороде“ стартует первый Международный фестиваль современного искусства, экологии и науки ARS Hortus. На два месяца старейший ботанический сад России превратится в масштабную арт-галерею площадью более 500 квадратных метров, на территории которой будут проходить уникальные выставки, концерты классической и неоклассической музыки, мультимедийные перформансы, танцевальные постановки, лекции и мастер-классы. Кроме того, участники фестиваля создадут грандиозную полиинсталляцию из нетоксичных отходов, собранных на территории Москвы и области.

14 мая, понедельник

15 мая, вторник

В лектории музея „Гараж“ устраивают показ документального фильма „Последний книжный на Земле“. В центре сюжета — непридуманная история четырех интеллектуалов, встревоженных упадком литературной жизни и торжеством развлекательного чтива. В попытке спасти качественную литературу они отправляются в путешествие на автобусе, набитом книгами, чтобы найти удаленную от поселений равнину, где они могли бы построить последний книжный на Земле.

16 мая, среда

В Крокус Сити Холле — автор бессмертного хита You are Beautiful, главный британский романтик Джеймс Блант . С „нулевых“ он изрядно подрос и возмужал и везет в Москву свой новый — уже пятый — альбом The Afterlove, который сам назвал „новым стартом“. Над пластинкой вместе с Блантом работали Эд Ширан и Райан Теддер из группы One Republic, написавший самые громкие хиты этого десятилетия для Адель , Бейонсе и Тэйлор Свифт . Критики уже признали пластинку „экстраординарной“ — упустить шанс услышать будущие хиты вживую просто нельзя.