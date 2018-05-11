Куда пойти в Москве с 11 по 17 мая

11 мая, пятница

Сразу два подряд концерта дает в ГлавClub лидер группы «Мельница» Хелависа. На первом, носящем название «Средняя температура по планете Люцифераза — 36’6», артистка и гитарист группы Сергей Вишняков представят свою новую пластинку «Люцифераза». «Название программы означает, что на сцене весь вечер буду только я и гитарист Сергей Вишняков, 36 и 6 струн, два голоса», — рассказывает артистка. На втором концерте, который пройдет здесь же 12 мая, к музыкантам присоединяется другие участники «Мельницы. В программе концертов — как композиции с нового альбома, так и старые песни из репертуара Хелависы, минималистичные версии песен „Мельницы“ и непременные, любимые фанатами каверы.

vk.com/Хелависа

На сцену клуба „16 тонн“ в этот вечер выйдет Вячеслав Петкун с группой „Танцы Минус“. Настоящие легенды отечественного рока устраивают концерт для „неслучайных людей“ — уж слишком мал зал „16 тонн“ для масштаба группы. Поэтому, если считаете себя фанатом, скорее ловите последние билеты — будут и золотые хиты, и новинки, и впечатляющее шоу, и видеоарт, и обязательные сюрпризы, и, конечно, фантастическая харизма Петкуна. Пропустить нельзя.

12 мая, суббота

В „Электротеатре Станиславский“ открывается новый сезон „Театрального двора“: все лето здесь будут выступать композиторы и театральные художники, будут крутить фильмы, устраивать отличные концерты и создавать атмосферу настоящих городских каникул. Старт лету в большом городе даст 9-часовой концерт-импроовизация двух дуэтов: швейцарского duo muller/kobi и российского kgxxx. Кларнет, саксофон и безграничные возможности электронной музыки, да еще и бар на открытом воздухе — марафон, как и весь летний сезон, обещают быть жаркими.

vk.com/kgxxx

Стартует лето и в Парке Горького: 12 мая здесь снова открывается бесплатное спортивно-креативное пространство Adidas Base Moscow. До осени здесь, по традиции, будут учить бегу, йоге и Exos. Опробовать все тренировки и выбрать свое направление можно будет прямо в день открытия.

Громкую театральную премьеру обещает Театр имени Пушкина — здесь ставят остроумную фантазию по мотивам биографии Уильяма Шекспира „Влюбленный Шекспир“. В основе постановки — сценарий блестящей одноименной мелодрамы, 20 лет назад получивший „Оскар“. Адаптировать его для театральных подмостков взялся сценарист „Боевого коня“ Ли Холл, режиссером российской версии стал худрук пушкинского театра Евгений Писарев , сюжет же остался неизменным: молодой драматург здесь благодаря внезапной любви обретает потерянное вдохновение и создает свой бессмертный шедевр „Ромео и Джульетта“.

13 мая, воскресенье

Бориса Кустодиева, В Музее русского импрессионизма — последние выходные нашумевшей выставки „Жены“, посвященной возлюбленным великих русских художников. В экспозиции — портреты дам сердца Ильи Репина Петра Кончаловского , Роберта Фалька, Михаила Врубеля Валентина Серова и многих других. Светские красавицы в мехах здесь чередуются с упрямыми революционерками, неизменна во всех картинах лишь безграничная любовь автора. Обязательно берите экскурсию — узнаете, зачем Илью Репина жена кормила котлетами из сена, как советская шпионка и любовница Эйнштейна Маргарита Коненкова повлияла на создание атомной бомбы и кто был прототипом той самой „работницы“ и „спортсменки“ с советских плакатов. И не забывайте поднимать крышечки стеклянных флаконов у картин — там прячутся чистые ароматы моря, грозы и летнего утра.

vk.com/Ботанический сад|Аптекарский огород

А в „Аптекарском огороде“ стартует первый Международный фестиваль современного искусства, экологии и науки ARS Hortus. На два месяца старейший ботанический сад России превратится в масштабную арт-галерею площадью более 500 квадратных метров, на территории которой будут проходить уникальные выставки, концерты классической и неоклассической музыки, мультимедийные перформансы, танцевальные постановки, лекции и мастер-классы. Кроме того, участники фестиваля создадут грандиозную полиинсталляцию из нетоксичных отходов, собранных на территории Москвы и области.

14 мая, понедельник

В МХТ имени Чехова играют уже успевших стать легендарными „Карамазовых“ главного провокатора российского театра Константина Богомолова . Режиссер переосмыслил фундаментальный русский роман, сместив фокус с философско-религиозных исканий на детективную интригу, вместил в психологическую драму фарс и водевиль, но сохранил атмосферу мрака, гниения и отчаяния. Получилось эпатажное откровение о не знающей покоя русской душе, терзаемой сомнениями и бесконечной рефлексией. Это ли хотел сказать Достоевский или так его прочел Богомолов? Вопрос риторический. Однозначно можно сказать лишь одно: таким Федор Михайлович еще никогда на российской сцене не показывался.

facebook.com/Joel Rosenblatt

А в Клубе Бутмана на Таганке — традиционный джазовый понедельник. На сцене, как обычно, Московский джазовый оркестр и Игорь Бутман, и на этот раз не просто с концертом, а с долгожданной премьерой нового альбома. Пластинка — сплошной эксперимент: музыканты смешали свинг, грув и рок и получили совершенно нестандартное звучание. Упустить возможность послушать их вживую нельзя, тем более что вместе с джазовым оркестром на сцену выйдут американские легенды джаза: басист Виктор Бейли, барабанщик Джоэл Розенблатт, гитарист Скотт Хендерсон

15 мая, вторник

Говорить о жизни и творчестве отца психоанализа Зигмунда Фрейда будут в театре „Школа современной пьесы“ — здесь во вторник ставят спекталь-ассоциацию „Фрейд“. Он любил казаться строгим и непорочным, рациональным, недоступным для обычных искушений, но был всего лишь человеком — уязвимым, слабым, живым. Создатели спектакля обещают не только ответить на вопрос, почему мужчину, прожившего всю жизнь с одной женщиной, так интересовала тема секса и животная человеческая природа, но и дать возможность каждому зрителю понять свою сущность, желания и страсти.

vk.com/Музей современного искусства „Гараж“

В лектории музея „Гараж“ устраивают показ документального фильма „Последний книжный на Земле“. В центре сюжета — непридуманная история четырех интеллектуалов, встревоженных упадком литературной жизни и торжеством развлекательного чтива. В попытке спасти качественную литературу они отправляются в путешествие на автобусе, набитом книгами, чтобы найти удаленную от поселений равнину, где они могли бы построить последний книжный на Земле.

16 мая, среда

В Крокус Сити Холле — автор бессмертного хита You are Beautiful, главный британский романтик Джеймс Блант . С „нулевых“ он изрядно подрос и возмужал и везет в Москву свой новый — уже пятый — альбом The Afterlove, который сам назвал „новым стартом“. Над пластинкой вместе с Блантом работали Эд Ширан и Райан Теддер из группы One Republic, написавший самые громкие хиты этого десятилетия для Адель , Бейонсе и Тэйлор Свифт . Критики уже признали пластинку „экстраординарной“ — упустить шанс услышать будущие хиты вживую просто нельзя.

facebook.com/James Blunt

17 мая, четверг

В прокате с четверга — долгожданное продолжение фантастического боевика о приключениях болтливого наемника „Дэдпул 2“. В главных ролях — неподражаемый Райан Рейнольдс Джош Бролин (именно его герой, суперсолдат с убийственной миссией, будет мешать главному герою бороться за справедливость), в сценарии — традиционное море смешных (и иногда балансирующих на грани фола) шуточек.