Куда пойти в Москве с 11 по 17 мая 

11 мая, пятница
Сразу два подряд концерта дает в ГлавClub лидер группы «Мельница» Хелависа. На первом, носящем название «Средняя температура по планете Люцифераза — 36’6», артистка и гитарист группы Сергей Вишняков представят свою новую пластинку «Люцифераза». «Название программы означает, что на сцене весь вечер буду только я и гитарист Сергей Вишняков, 36 и 6 струн, два голоса», — рассказывает артистка. На втором концерте, который пройдет здесь же 12 мая, к музыкантам присоединяется другие участники «Мельницы. В программе концертов — как композиции с нового альбома, так и старые песни из репертуара Хелависы, минималистичные версии песен „Мельницы“ и непременные, любимые фанатами каверы.
vk.com/Хелависа
На сцену клуба „16 тонн“ в этот вечер выйдет Вячеслав Петкун с группой „Танцы Минус“. Настоящие легенды отечественного рока устраивают концерт для „неслучайных людей“ — уж слишком мал зал „16 тонн“ для масштаба группы. Поэтому, если считаете себя фанатом, скорее ловите последние билеты — будут и золотые хиты, и новинки, и впечатляющее шоу, и видеоарт, и обязательные сюрпризы, и, конечно, фантастическая харизма Петкуна. Пропустить нельзя.
12 мая, суббота
В „Электротеатре Станиславский“ открывается новый сезон „Театрального двора“: все лето здесь будут выступать композиторы и театральные художники, будут крутить фильмы, устраивать отличные концерты и создавать атмосферу настоящих городских каникул. Старт лету в большом городе даст 9-часовой концерт-импроовизация двух дуэтов: швейцарского duo muller/kobi и российского kgxxx. Кларнет, саксофон и безграничные возможности электронной музыки, да еще и бар на открытом воздухе — марафон, как и весь летний сезон, обещают быть жаркими.
vk.com/kgxxx
Стартует лето и в Парке Горького: 12 мая здесь снова открывается бесплатное спортивно-креативное пространство Adidas Base Moscow. До осени здесь, по традиции, будут учить бегу, йоге и Exos. Опробовать все тренировки и выбрать свое направление можно будет прямо в день открытия.
Громкую театральную премьеру обещает Театр имени Пушкина — здесь ставят остроумную фантазию по мотивам биографии Уильяма Шекспира „Влюбленный Шекспир“. В основе постановки — сценарий блестящей одноименной мелодрамы, 20 лет назад получивший „Оскар“. Адаптировать его для театральных подмостков взялся сценарист „Боевого коня“ Ли Холл, режиссером российской версии стал худрук пушкинского театра Евгений Писарев, сюжет же остался неизменным: молодой драматург здесь благодаря внезапной любви обретает потерянное вдохновение и создает свой бессмертный шедевр „Ромео и Джульетта“.
13 мая, воскресенье
В Музее русского импрессионизма — последние выходные нашумевшей выставки „Жены“, посвященной возлюбленным великих русских художников. В экспозиции — портреты дам сердца Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Михаила Врубеля, Валентина Серова и многих других. Светские красавицы в мехах здесь чередуются с упрямыми революционерками, неизменна во всех картинах лишь безграничная любовь автора. Обязательно берите экскурсию — узнаете, зачем Илью Репина жена кормила котлетами из сена, как советская шпионка и любовница Эйнштейна Маргарита Коненкова повлияла на создание атомной бомбы и кто был прототипом той самой „работницы“ и „спортсменки“ с советских плакатов. И не забывайте поднимать крышечки стеклянных флаконов у картин — там прячутся чистые ароматы моря, грозы и летнего утра.
vk.com/Ботанический сад|Аптекарский огород
А в „Аптекарском огороде“ стартует первый Международный фестиваль современного искусства, экологии и науки ARS Hortus. На два месяца старейший ботанический сад России превратится в масштабную арт-галерею площадью более 500 квадратных метров, на территории которой будут проходить уникальные выставки, концерты классической и неоклассической музыки, мультимедийные перформансы, танцевальные постановки, лекции и мастер-классы. Кроме того, участники фестиваля создадут грандиозную полиинсталляцию из нетоксичных отходов, собранных на территории Москвы и области.
14 мая, понедельник
В МХТ имени Чехова играют уже успевших стать легендарными „Карамазовых“ главного провокатора российского театра Константина Богомолова. Режиссер переосмыслил фундаментальный русский роман, сместив фокус с философско-религиозных исканий на детективную интригу, вместил в психологическую драму фарс и водевиль, но сохранил атмосферу мрака, гниения и отчаяния. Получилось эпатажное откровение о не знающей покоя русской душе, терзаемой сомнениями и бесконечной рефлексией. Это ли хотел сказать Достоевский или так его прочел Богомолов? Вопрос риторический. Однозначно можно сказать лишь одно: таким Федор Михайлович еще никогда на российской сцене не показывался.
facebook.com/Joel Rosenblatt
А в Клубе Бутмана на Таганке — традиционный джазовый понедельник. На сцене, как обычно, Московский джазовый оркестр и Игорь Бутман, и на этот раз не просто с концертом, а с долгожданной премьерой нового альбома. Пластинка — сплошной эксперимент: музыканты смешали свинг, грув и рок и получили совершенно нестандартное звучание. Упустить возможность послушать их вживую нельзя, тем более что вместе с джазовым оркестром на сцену выйдут американские легенды джаза: басист Виктор Бейли, барабанщик Джоэл Розенблатт, гитарист Скотт Хендерсон.
15 мая, вторник
Говорить о жизни и творчестве отца психоанализа Зигмунда Фрейда будут в театре „Школа современной пьесы“ — здесь во вторник ставят спекталь-ассоциацию „Фрейд“. Он любил казаться строгим и непорочным, рациональным, недоступным для обычных искушений, но был всего лишь человеком — уязвимым, слабым, живым. Создатели спектакля обещают не только ответить на вопрос, почему мужчину, прожившего всю жизнь с одной женщиной, так интересовала тема секса и животная человеческая природа, но и дать возможность каждому зрителю понять свою сущность, желания и страсти.
vk.com/Музей современного искусства „Гараж“
В лектории музея „Гараж“ устраивают показ документального фильма „Последний книжный на Земле“. В центре сюжета — непридуманная история четырех интеллектуалов, встревоженных упадком литературной жизни и торжеством развлекательного чтива. В попытке спасти качественную литературу они отправляются в путешествие на автобусе, набитом книгами, чтобы найти удаленную от поселений равнину, где они могли бы построить последний книжный на Земле.
16 мая, среда
В Крокус Сити Холле — автор бессмертного хита You are Beautiful, главный британский романтик Джеймс Блант. С „нулевых“ он изрядно подрос и возмужал и везет в Москву свой новый — уже пятый — альбом The Afterlove, который сам назвал „новым стартом“. Над пластинкой вместе с Блантом работали Эд Ширан и Райан Теддер из группы One Republic, написавший самые громкие хиты этого десятилетия для Адель, Бейонсе и Тэйлор Свифт. Критики уже признали пластинку „экстраординарной“ — упустить шанс услышать будущие хиты вживую просто нельзя.
facebook.com/James Blunt
17 мая, четверг
В прокате с четверга — долгожданное продолжение фантастического боевика о приключениях болтливого наемника „Дэдпул 2“. В главных ролях — неподражаемый Райан Рейнольдс и Джош Бролин (именно его герой, суперсолдат с убийственной миссией, будет мешать главному герою бороться за справедливость), в сценарии — традиционное море смешных (и иногда балансирующих на грани фола) шуточек.
Американскому боевику противостоит британский криминальный неонуар с говорящим названием „Конченая“ о коварной соблазнительнице Энни (Марго Робби), стравливающей между собой, казалось бы, абсолютно не связанных между собой мужчин ради таинственной, но очень жестокой цели. А на малой сцене Театра Наций премьера — трижды номинант „Золотой маски“ Максим Диденко поставил „Идиота“ Достоевского, причем роль князя Мышкина отдал Ингеборге Дапкунайте. Другая интрига — на сцене всего 4 актера, хотя персонажей по тексту — 20. Ну и наконец сам спектакль решен в жанре черной клоунады — для Диденко Достоевский прежде всего не классик, а живой ироничный человек.