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В Хорошево-Мневниках пройдет последний показ спектакля «Мертвая царевна. Сказка для взрослых»
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В Хорошево-Мневниках пройдет последний показ спектакля «Мертвая царевна. Сказка для взрослых» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В «Театре на Карамышевской» имени Анатолия Зарембовского, который находится в Хорошево-Мневниках, в воскресенье, 13 мая, состоится последний показ спектакля «Мертвая царевна. Сказка для взрослых». Постановка создана по мотивам пьесы Николая Коляды «Сказка о мертвой царевне».
— За два года этот спектакль стал для нас родным, а в это воскресение мы прощаемся с ним. Постановка сильно изменилась, можно сказать, выросла вместе с нами. Будем рады всем, кто захочет в последний раз увидеть данный спектакль, — отметили представители «Театра на Карамышевской».
Начало в 18.00. Вход для всех желающих свободный. Возрастное ограничение: 18+. Адрес проведения: улица Народного Ополчения, дом 4 (вход с обратной стороны жилого дома).
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