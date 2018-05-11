В Хорошево-Мневниках пройдет последний показ спектакля «Мертвая царевна. Сказка для взрослых»

В «Театре на Карамышевской» имени Анатолия Зарембовского, который находится в Хорошево-Мневниках, в воскресенье, 13 мая, состоится последний показ спектакля «Мертвая царевна. Сказка для взрослых». Постановка создана по мотивам пьесы Николая Коляды «Сказка о мертвой царевне».

— За два года этот спектакль стал для нас родным, а в это воскресение мы прощаемся с ним. Постановка сильно изменилась, можно сказать, выросла вместе с нами. Будем рады всем, кто захочет в последний раз увидеть данный спектакль, — отметили представители «Театра на Карамышевской».

Начало в 18.00. Вход для всех желающих свободный. Возрастное ограничение: 18+. Адрес проведения: улица Народного Ополчения, дом 4 (вход с обратной стороны жилого дома).