Фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело» пройдет в Пскове в июне

В Псковском областном центре народного творчества впервые пройдет фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело»: как сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на комитет по культуре, он пройдёт 1 и 3 июня. К участию в фестивале приглашены творческие коллективы, индивидуальные авторы-любители и профессиональные мастера-кукольники со всех районов области. Помимо псковских мастеров уже заявились кукольники из Оренбурга и Нижнего Новгорода. Мероприятие пройдёт в два этапа: 1 июня в 16:00 в Доме ремёсел пройдёт открытие выставки народных и авторских кукол. А 3 июня в рамках фестиваля пройдет развлекательно-познавательная программа: мастер-классы ведущих кукольников для детей и взрослых, экскурсии по выставке кукол, народные игры и забавы, спектакли кукольного театра Псковского политехнического колледжа, ярмарки ремесел. Следующие мероприятия проекта — фестивали ремесленной культуры «Художественная обработка растительных материалов» 30 июня в Порхове, «Теплая мода» 14 октября в Опочке, «Псковское ручное ткачество» в ноябре в поселке Идрица Себежского района. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».