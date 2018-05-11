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Петербуржцы увидят «Безликих»
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Петербуржцы увидят «Безликих» 

Журнал ОК! 45 минут назад
В Санкт-Петербурге состоится иммерсивное шоу «Безликие». Жители и гости города смогут не только увидеть его, но и стать участниками. Как говорят организаторы, в перфомансе не будет классических сцен и пассивного зрителя. Действие разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка на Дворцовой набережной, 20, а зрители сами решают за кем и куда следовать.
Все гости особняка наденут маску. Именно станет залогом безопасности, анонимности, а возможно, и безнаказанности.
Сценарий иммерсивного спектакля основан на пьесе «Привидение» норвежского драматурга Генрика Ибсена. А «Безликие» расскажут о событиях, которые случились накануне тех, что описаны в драме.
Над шоу работали российский хореограф Мигель, генеральный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, а также американские режиссеры Мия Занетти и Виктор Карина (Journey Lab, Нью-Йорк). За музыкальное оформление отвечает лидер Therr Maitz Антон Беляев. Костюмы для уникальной постановки работа петербургского дизайнера, Алины Герман.
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