Петербуржцы увидят «Безликих»

В Санкт-Петербурге состоится иммерсивное шоу «Безликие». Жители и гости города смогут не только увидеть его, но и стать участниками. Как говорят организаторы, в перфомансе не будет классических сцен и пассивного зрителя. Действие разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка на Дворцовой набережной, 20, а зрители сами решают за кем и куда следовать.

Все гости особняка наденут маску. Именно станет залогом безопасности, анонимности, а возможно, и безнаказанности.

Сценарий иммерсивного спектакля основан на пьесе «Привидение» норвежского драматурга Генрика Ибсена . А «Безликие» расскажут о событиях, которые случились накануне тех, что описаны в драме.