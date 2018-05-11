Пятилетний сын Прилучного и Муцениеце дебютировал на сцене театра

Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже около семи лет живут в счастливом браке. Напомним, у них завязался роман на съемках «Закрытой школы» и вскоре они тайно сыграли свадьбу. Актриса подарила своему избраннику детей: сына Тимофей и дочь Мию. Недавно появились слухи, что она ждет третьего ребенка. Однако знаменитость поспешила развеять домыслы поклонников. Оказалось, что она просто любит плотно поесть, поэтому у нее раздувается живот.

Супруга Прилучного не только актриса, но и блогер. На днях она опубликовала новое видео, показав как проходят их семейные будни. Также звезда показала кадры, на которых ее наследник запечатлен за кулисами театра. Выяснилось, что недавно он впервые вышел на сцену и исполнил небольшую роль. Мальчик сильно волновался, но мама старалась его поддержать. Примечательно, что его родители тоже задействованы в этой постановке. Пятилетний Тимофей должен был выкатить на сцену инвалидную коляску, поздороваться со всеми, сказать, что это передала бабушка, и попрощаться. С этой задачей он справился.

сын Муцениеце дебютировал на сцене / фото: кадр из видео

Сыну Муцениеце подарили игрушку и цветы. Также коллектив искупал молодого актера в аплодисментах. Отметим, что мальчик часто мелькает в мамином блоге, а также не раз ездил на гастроли с родителями. Продолжит ли он строить карьеру актера пока не известно. Прилучный ранее рассказывал, что наследник любит сидеть дома и играть в игрушки.