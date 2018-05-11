Более 3,5 тыс. военнослужащих посетили театры Москвы в майские праздники

Гостеприимно распахнули свои двери Малый театр, Художественный академический театр имени М. Горького, театр «Московская оперетта», Центральный театр кукол имени С. В. Образцова, «Современник» и Театр имени Моссовета.

В дни майских праздников при поддержке Центрального дома Российской Армии более 3,5 тыс. военнослужащих, представителей гражданского персонала Минобороны России , ветеранов Вооружённых Сил и членов их семей побывали на концертах и спектаклях ведущих театров Москвы.

Так, в Центральном академическом театре Российской Армии для военнослужащих был показан спектакль «Судьба одного дома», а на сцене прославленного Московского государственного театра «Ленком» — спектакль «Королевские игры».

Гостеприимно распахнули свои двери такие московские театры, как Государственный академический Малый театр России, Художественный академический театр имени М. Горького, Государственный академический театр «Московская оперетта», Государственный академический Центральный театр кукол имени С. В. Образцова, Московский театр «Современник», Государственный академический театр имени Моссовета

По сложившейся многолетней традиции 9 мая в 12 часов на исторической сцене Государственного академического Большого театра России с огромным успехом прошел концерт артистов Молодёжной оперной программы.

Со словами благодарности в адрес коллектива Большого театра от имени военнослужащих Минобороны России выступили член Военного совета дальней авиации полковник Василий Дуюнов, начальник Центрального дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко, начальник отдела военно-шефской работы ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Карасева.