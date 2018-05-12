В Большом театре пройдет вечер, посвященный балерине Светлане Адырхаевой

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости . Юбилейный гала-концерт в честь выдающейся балерины и педагога Большого театра народной артистки СССР Светланы Адырхаевой состоится в день ее рождения — 12 мая — на исторической сцене ГАБТа, где выступят ведущие солисты балет ГАБТа, в числе которых и ученицы юбилярши, сообщили в пресс-службе Большого театра.

Концерт-посвящение

В программе: па-де-де из балета «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Эсмеральда», «Пламя Парижа», дуэт Эгины и Краса из "Спартака" , Гран па из балета " Дон Кихот ", монолог и адажио из балета «Легенда о любви».

Ученица Адырхаевой Екатерина Крысанова вместе с артистами ансамбля «Маленькие джигиты» исполнит номер «Джигиты».

О девочке из североосетинского села великая Галина Уланова, ставшая педагогом Адырхаевой, сказала, что «если бы Светлана заново родилась, то все равно бы пришла к танцу».

Между училищем и Большим театром у Адырхаевой были — Челябинский и Одесский театры. А в ГАБТ попасть помогла проходившая в те годы Декада национального искусства.

Дебют в Большом стал для молодой артистки настоящим чудом — легендарное «Лебединое озеро»— именно с него у 22-летней Адырхаевой началась ее блестящая карьера.

Коронными партиями балерины были Хозяйка Медной горы в «Каменном цветке» и Мехмене Бану в «Легенде о любви», Эгина в «Спартаке». Балеты Юрия Григоровича, ценившего талант Адырхаевой, способствовали ее расцвету.

После завершения своей танцевальной карьеры спустя несколько лет Адырхаева вернулась в Большой театр в качестве педагога. Сейчас у нее много талантливых учениц, в числе которых Екатерина Крысанова и Анастасия Станкевич.