Большой театр отправляется на большие гастроли в Китай

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости . Опера, балет и оркестр Большого театра отправляются на большие гастроли в Китайскую республику. Выступления пройдут с 14 по 25 мая в двух городах Поднебесной — Шанхае и Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе ГАБТа.

"Мы давно не были в Китае. Переговоры велись давно, но то у нас планы не складывались, то у наших китайских коллег, — сказал РИА Новости генеральный директор Большого театра Владимир Урин . — Это будут самые масштабные гастроли за последние годы".

Едет балетная труппа, чей последний тур в Пекин был в 2010 году, и ведущие солисты оперы — для оперной труппы — это вторые гастроли в Китай за всю историю. За дирижерский пульт встанет музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев

Выступления пройдут в Большом театре Шанхая, а в Пекине — на сцене Национального центра исполнительских искусств.