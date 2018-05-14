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Большой театр отправляется на большие гастроли в Китай
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Большой театр отправляется на большие гастроли в Китай 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Опера, балет и оркестр Большого театра отправляются на большие гастроли в Китайскую республику. Выступления пройдут с 14 по 25 мая в двух городах Поднебесной — Шанхае и Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе ГАБТа.
Китайские зрители смогут увидеть оперу «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова и два балета — «Корсар» Адольфа Адана и «Пламя Парижа» Бориса Асафьева.
"Мы давно не были в Китае. Переговоры велись давно, но то у нас планы не складывались, то у наших китайских коллег, — сказал РИА Новости генеральный директор Большого театра Владимир Урин. — Это будут самые масштабные гастроли за последние годы".
Едет балетная труппа, чей последний тур в Пекин был в 2010 году, и ведущие солисты оперы — для оперной труппы — это вторые гастроли в Китай за всю историю. За дирижерский пульт встанет музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев.
Выступления пройдут в Большом театре Шанхая, а в Пекине — на сцене Национального центра исполнительских искусств.
В создании спектакля «Царская невеста» принимали участие: музыкальный руководитель и дирижер Геннадий Рождественский, режиссер Юлия Певзнер, автор сценографии по мотивам декораций Федора Федоровского (1955г) — Альона Пикалова, художник по костюмам Елена Зайцева.
Балет «Пламя Парижа» в хореографии Алексея Ратманского с использованием оригинальной хореографии Василия Вайнонена, авторы сценографии — Илья Уткин и Евгений Монахов, художник по костюмам — Елена Марковская.
Балет «Корсар» в хореографии Мариуса Петипа. Постановка и новая хореография — Алексей Ратманский и Юрий Бурлака, сценография — Борис Каменский, костюмы — Елена Зайцева.
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