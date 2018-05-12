Большой театр совершит гастрольный тур в Китай и Южную Корею

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) начинает масштабные гастроли в Китае и Южной Корее, которые продлятся с 14 по 29 мая. В тур поочередно отправятся разные коллективы ГАБТ — опера, оркестр и балет. В субботу первыми вылетели в Шанхай оперная труппа и оркестр, сообщил ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин

"В КНР мы выезжали неоднократно, — сказал Урин, — однако наша опера была в Китае только один раз — в 2010 году, выступления проходили в Большом театре Шанхая. На этой же площадке состоятся и нынешние гастроли".