Большой театр совершит гастрольный тур в Китай и Южную Корею 

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) начинает масштабные гастроли в Китае и Южной Корее, которые продлятся с 14 по 29 мая. В тур поочередно отправятся разные коллективы ГАБТ — опера, оркестр и балет. В субботу первыми вылетели в Шанхай оперная труппа и оркестр, сообщил ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
"В КНР мы выезжали неоднократно, — сказал Урин, — однако наша опера была в Китае только один раз — в 2010 году, выступления проходили в Большом театре Шанхая. На этой же площадке состоятся и нынешние гастроли".
С 14 по 16 мая в Шанхае покажут оперу Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». За пульт встанет музыкальный руководитель и главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев. Исполнителями главных партий выступят лучшие вокалисты Большого: Вячеслав Почапский, Владимир Маторин, Ольга Селиверстова, Анастасия Сорокина, Эльчин Азизов, Александр Касьянов, Сергей Радченко, Оксана Волкова, Светлана Шилова, Николай Казанский, Станислав Мостовой, Роман Муравицкий, Мария Гаврилова, Ирина Рубцова.
"Балетная часть гастролей пройдет в Пекине с 18 по 25 мая на сцене Национального центра исполнительских искусств", — проинформировал Урин. Он сообщил, что сначала будет показан «Корсар» Адольфа Адана в постановке Алексея Ратманского и Юрия Бурлаки. Вторым названием, включенным в гастрольную афишу, станет «Пламя Парижа» на музыку Бориса Асафьева в постановке Алексея Ратманского, который оживил и восстановил во многом утраченный знаменитый советский балет Василия Вайнонена.
Среди ведущих солистов, занятых в балетных спектаклях, — Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Юлия Степанова, Игорь Цвирко, Владислав Лантратов, Денис Родькин, Кристина Кретова, Денис Савин, Маргарита Шрайнер, Давид Мотта Соарес. Дирижер — Павел Клиничев.
"Завершив выступления в Китае, балетная труппа Большого театра проследует в столицу Южной Кореи — Сеул, где 28 и 29 мая будет показан балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» в постановке Юрия Григоровича", — заключил гендиректор ГАБТ Владимир Урин.