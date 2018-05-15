Опера Большого театра с успехом дебютировала в Шанхае

ШАНХАЙ, 14 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Оперная труппа Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) в понедельник с успехом дебютировала в крупнейшем городе Китая — Шанхае. Для выступлений оперного коллектива главного музыкального театра России предоставлен Большой театр Шанхая, зрительный зал которого рассчитан на 1631 зрителя. Для первого знакомства была выбрана опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста», передает корреспондент ТАСС с места события.

Настоящая русская опера

"В течение нескольких лет мы вели переговоры о том, чтобы к нам, в Шанхай, приехала оперная труппа Большого театра России, которая никогда у нас не была", — сказала в интервью ТАСС директор Большого театра Шанхая Чжан Сяодин. «Мы даже завидовали Гонконгскому фестивалю, где можно услышать оперные спектакли в исполнении артистов Большого театра России, а также Пекину, где в 2010 году оперная труппа Большого театра России выступила впервые, представив оперу Петра Чайковского Евгений Онегин " в постановке Дмитрия Чернякова ", — продолжила она.

"В этом году наш театр — Большой театр Шанхая — отмечает 20-летний юбилей, и нам, наконец, удалось зазвать к себе в гости оперу Большого театра России", — сказала собеседница агентства. «Мы мечтали услышать настоящую русскую оперу, поэтому остановили свой выбор на „Царской невесте“, — подчеркнула она, добавив, что, по ее мнению, „Царская невеста“ — это идеальный баланс музыки, голосов, костюмов и декораций истинно русского, национального происхождения».

При этом выбор «Царской невесты» в качестве дебюта оперной труппы Большого театра России в Шанхае у некоторых представителей китайских СМИ вызвал вопросы. К примеру, корреспондент одного шанхайского издания на предшествующей гастролям ГАБТ пресс-конференции выразила неуверенность в том, будет ли понятна и интересна ее соотечественникам опера, которая длится три часа и рассказывает о неизвестных и далеких событиях русской истории.

"Царская невеста" была написана Римским-Корсаковым в 1898 году. В основе либретто лежит одноименная драма Льва Мея, основанная на реальных событиях. В 1571 году купеческая дочь Марфа Собакина на смотринах была выбрана в невесты царю Ивану Грозному , а спустя 15 дней она неожиданно скончалась — по слухам, была отравлена ядом.

Китайцы оценили «Царскую невесту»

Спектакль, согласно регламенту Большого театра Шанхая, начался в 19:15 по местному времени. Как только в зале зазвучала музыка, зрители сосредоточили свое внимание на событиях любовной драмы.

А в антракте можно было услышать, как группа мужчин горячо обсуждала события, происходящие в опере. Естественно, говорили по-китайски. По-русски звучало лишь одно имя — Марфа.

Второй акт завершился 10-минутной овацией.

Продолжение знакомства

"На гастроли в Шанхай из Большого театра России прибыл коллектив в количестве 200 человек, включая хор, оркестр и два состава исполнителей оперы «Царская невеста», которая также прозвучит 15 и 16 мая. Билеты на спектакли стоимостью от 80 юаней (800 рублей — прим. ТАСС) до 1250 юаней (12500 рублей — прим. ТАСС) практически все раскуплены", — проинформировала ТАСС пиар-координатор Большого театра Шанхая Се Юй Чжэ.

Успеху «Царской невесты» в Шанхае рад музыкальный руководитель Большого театра России Туган Сохиев. «Царская невеста» — это наш золотой запас", — сказал дирижер. Он напомнил, что в Большом театре эта опера впервые была поставлена в 1916 году и потом практически не исчезала из репертуара. Нынешняя постановка стала уже седьмой по счету, однако ее по-прежнему украшают декорации Федора Федоровского, выдающегося художника, значительная часть жизни которого была связана с Большим театром, а сценический гардероб выполнен художником Еленой Зайцевой , вернувшей костюмам древнерусский крой.

Что касается следующего визита, то, по словам Сохиева, опера Большого театра к этому готова. «Мы с удовольствием вернемся в Шанхай и привезем еще что-нибудь интересное», — заверил маэстро.

Завершив выступления в Китае, балетная труппа Большого театра проследует в столицу Южной Кореи — Сеул, где 28 и 29 мая покажет балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» в постановке Юрия Григоровича. Так что в общей сложности майский гастрольный тур ГАБТ, в котором принимают участие опера, оркестр и балет, пройдет по трем городам, включит четыре названия спектаклей и продлится более полумесяца.