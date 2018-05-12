Амур — это вам не Амурчик

Андрей Ильин на сегодняшний день, пожалуй, один из самых тонких, умных и интересных актеров русского театра. В этом недавно смогли убедиться театралы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, побывавшие на спектакле «Крик лангусты» в рамках гастролей государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Впечатлениями о дальневосточных гастролях актер поделился с ИА «Хабаровский край сегодня».

— В «Крике лангусты» вы сыграли несколько ролей. Какая далась тяжелее всего? — Для меня этот спектакль — как подарок для актера, — признался Андрей Ильин. — За полтора часа мне удалось сыграть стольких людей: и маму Сары, и монашку обители, где она воспитывалась, и её любимого мужа, но самое сложное, конечно — сыграть Оскара Уайльда, которого вообще бог его знает, как играть-то. Попытался придать ему жесткости, исполнил так, как почувствовал.

— Вы наверняка раньше уже бывали в Хабаровске?

— Да, несколько раз приезжал сюда. В основном с антрепризами, а однажды с театром имени Моссовета. Правда, раньше в Хабаровске играл исключительно на сцене музыкального театра, теперь вот и с «драмой» познакомился поближе. Люблю гулять у вас по центру города, нравится набережная, парк. Но больше всего поражает и восхищает Амур. Эта удивительная река, которая не похожа ни на Волгу, ни на Днепр.

Это, знаете, не Амурчик с крылышками, а настоящий Амур Амурович (улыбается). А вот до Комсомольска добрался впервые. И очень рад, что увидел его. Город запомнился чистотой и простором. Жаль, что не было возможности побыть там подольше: отыграли и уехали. А какие в городе юности великолепные зрители! Благодаря федеральной программе «Большие гастроли» у них появилась возможность увидеть нас. И это замечательно. Ведь далеко не каждый комсомольчанин может позволить себе поездку в ту же Москву.

Аншлаг — дело привычное

— Театр имени Вахтангова впервые приезжал в Хабаровский край. Правда, что в Москве достать билеты на ваши спектакли проблема?

— Да, аншлаг для нас — дело привычное. Вахтанговский театр считается по праву одним из лучших в стране. И это не мы себя так назвали, это народное мнение. У нас прекрасные апартаменты в центре Москвы, на Арбате. Пять сцен, есть арт-кафе, где артисты выступают в основном с сольными концертами, имеются даже бассейн с тренажёрным залом. Словом, нам созданы все условия.

— Вы много гастролируете. Как вам театры на периферии?

— Театр везде разный, конечно. Бывают города, где в бытовом плане даже сложно живётся. А театр есть, и он конкурентоспособен. Бывает наоборот. Но, считаю, что в каждом уважающем себе городе — и в большом, и в маленьком — обязательно нужны именно свои театры, артисты. Театр — это искусство, которое будет жить вечно. Никакое интерактивное телевидение его не заменит никогда.

— Кстати, о телевидении. Многие вас больше знают в образе мужа Каменской. Хотя и без этого в послужном списке Андрея Ильина немало других интересных ролей. Вы даже успели побывать в кресле председателя КГБ СССР Владимира Семичастного. У вас есть любимые роли?

— Безусловно, есть роли, которыми, извините за пафос, можно гордиться. «Красная капелла», «Майор полиции», «Какая чудесная игра», «Анкор, ещё Анкор»… Много дало мне и общение с великими режиссёрами. Один Пётр Ефимович Тодоровский чего стоит!

— Но театр, судя по всему, вам всё-таки ближе?

— Думаю, что да. Понимаете, никто нас не учил заниматься киношной стезёй. Нас, прежде всего, учили чувствовать себя свободно на сцене. Да, киношные артисты и театральные — схожие профессии. Но всё-таки разница есть. И большая удача, если тебе удаётся совмещать: быть и там, и там, что называется, на высоте. Кто-то может блистать в кино, но при этом плохо работать в театре. И наоборот. Я, например, до сих пор учусь в кино, всё время открываю для себя что-то новое. Иногда чувствую, что ничего в этом деле не понимаю. Потому что это все-таки немного другое искусство.

Запах бензина и драмкружок

— Кстати, как вообще решили стать актёром? Вы, насколько известно, из рабочей семьи…

— Да, отец мой всю жизнь крутил «баранку», так что запах бензина мне с детства знаком, а мама работала завхозом в ПТУ. В школе у нас был драмкружок. С этого, собственно, всё и началось. Кто-то сказал: «Занимайся, у тебя есть способности!». И пошло-поехало. Хотя в детстве я ещё активно занимался спортом: гимнастикой, плаванием, легкой атлетикой и даже дзюдо. Но любовь к искусству перевесила.

— Говорят, что вы ещё заядлый рыбак…

— Я вырос на Волге, в Горьком. Ну как там не стать рыбаком?! С тех пор и рыбачу. Ещё снасти собираю. Недавно вот выдались несколько свободных дней. Я укатил в Астрахань и отлично провёл время. И вернулся домой не с пустыми руками.

— На семью-то времени хватает?

— Понятно, что гастроли занимают много времени. Моя жена Инга — редактор на телевидении. Сыну Тихону только пять лет. Его надо воспитывать. Очень скучаю по сынульке, когда нахожусь в отъезде. Он тоже. Что ж, такова актёрская судьба…