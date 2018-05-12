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Немецкий «Мастер и Маргарита» и русский «Бемби»: Где можно интересно отдохнуть, не потратив ни рубля
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Немецкий «Мастер и Маргарита» и русский «Бемби»: Где можно интересно отдохнуть, не потратив ни рубля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичей ждут русский «Фауст», голливудские шедевры, стритбол, парусники и выступления духовых оркестров.
Материнская любовь
В музее «Садовой кольцо» открылась выставка «Дети в искусстве». Экспозиция показывает нежную и всепоглощающую связь матери и ребенка. Сюда вошли лучшие скульптуры и графические работы художника Олега Закоморного. Работа выставки продлится до 10 июня.
Так, в субботу в 18:30 москвичи смогут посмотреть фильм «Без ума от музыки», а в воскресенье в это же время — биографическую драму «город мальчиков», передает официальный сайт мэра и правительства столицы.
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