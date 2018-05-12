Немецкий «Мастер и Маргарита» и русский «Бемби»: Где можно интересно отдохнуть, не потратив ни рубля

Москвичей ждут русский «Фауст», голливудские шедевры, стритбол, парусники и выступления духовых оркестров. Материнская любовь В музее «Садовой кольцо» открылась выставка «Дети в искусстве». Экспозиция показывает нежную и всепоглощающую связь матери и ребенка. Сюда вошли лучшие скульптуры и графические работы художника Олега Закоморного. Работа выставки продлится до 10 июня. Так, в субботу в 18:30 москвичи смогут посмотреть фильм «Без ума от музыки», а в воскресенье в это же время — биографическую драму «город мальчиков», передает официальный сайт мэра и правительства столицы ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Новом Манеже открылась выставка «1943. В штабах Победы» Спецпроект о культуре 2000-х подготовит для посетителей Новая Третьяковка