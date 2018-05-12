В майские праздники театры Москвы и Санкт-Петербурга встретили военнослужащих своими лучшими спектаклями 

В Центральном академическом театре Российской Армии для них были показаны спектакли «Вечно живые», «Давным-давно» и «Похождения бравого солдата Швейка».
Более 4 тыс. военнослужащих и членов их семей, ветеранов Вооруженных Сил имели возможность в праздничные дни побывать на концертах и спектаклях ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.
Гостеприимно распахнули свои двери такие театры, как Художественный академический театр имени Горького, Академический театр «Московская оперетта», Центральный академический театр кукол имени Образцова, театр Сатиры, Государственный академический театр имени Моссовета, Александрийский театр, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета и другие.
В Центральном академическом театре Российской Армии для военнослужащих были показаны спектакли «Вечно живые», «Давным-давно» и «Похождения бравого солдата Швейка».
Кроме того, военнослужащие и члены их семей могли бесплатно посетить военно-исторические музеи и художественные галереи, где были представлены лучшие произведения отечественного и зарубежного искусства разных лет.