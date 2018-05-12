В майские праздники театры Москвы и Санкт-Петербурга встретили военнослужащих своими лучшими спектаклями

В Центральном академическом театре Российской Армии для них были показаны спектакли «Вечно живые», «Давным-давно» и «Похождения бравого солдата Швейка».

Более 4 тыс. военнослужащих и членов их семей, ветеранов Вооруженных Сил имели возможность в праздничные дни побывать на концертах и спектаклях ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Гостеприимно распахнули свои двери такие театры, как Художественный академический театр имени Горького, Академический театр «Московская оперетта», Центральный академический театр кукол имени Образцова, театр Сатиры, Государственный академический театр имени Моссовета , Александрийский театр, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета и другие.

В Центральном академическом театре Российской Армии для военнослужащих были показаны спектакли «Вечно живые», «Давным-давно» и «Похождения бравого солдата Швейка».

Кроме того, военнослужащие и члены их семей могли бесплатно посетить военно-исторические музеи и художественные галереи, где были представлены лучшие произведения отечественного и зарубежного искусства разных лет.