Концерт к 200-летию Мариуса Петипа состоится в Нижнем Новгороде

Откроет концерт премьера балета Ивана Армсгеймера «Привал кавалерии», который называют одной из шуток великого хореографа. Также публике будут представлены фрагменты постановок «Пробуждение Флоры», «Млада», «Тщетная предосторожность». В программу концерта войдут и жемчужины мирового музыкального театра Grand pas de deux «Венецианский карнавал», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица». О многообразии творчества Петипа расскажут ведущие солисты балетной труппы театра и юные исполнители — студенты хореографического отделения Нижегородского училища имени Е. А. Евстигнеева.

Хореография Мариуса Петипа, объединившая все номера, восстановлена Заслуженным артистом РФ Юрием Бурлакой , а также автором сценария и балетмейстером-постановщиком концерта Татьяной Толстухиной и Ольгой Щелушкиной по предоставленным им материалам.

В концерте примут участие Михаил Болотов, Татьяна Казанова, Александра Зрелова, Сергее Куракин и другие артисты театра. Начало мероприятия запланировано на 18.00.