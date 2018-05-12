Ещё
Концерт к 200-летию Мариуса Петипа состоится в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Концерт к 200-летию Мариуса Петипа состоится в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Откроет концерт премьера балета Ивана Армсгеймера «Привал кавалерии», который называют одной из шуток великого хореографа. Также публике будут представлены фрагменты постановок «Пробуждение Флоры», «Млада», «Тщетная предосторожность». В программу концерта войдут и жемчужины мирового музыкального театра Grand pas de deux «Венецианский карнавал», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица». О многообразии творчества Петипа расскажут ведущие солисты балетной труппы театра и юные исполнители — студенты хореографического отделения Нижегородского училища имени Е. А. Евстигнеева.
Хореография Мариуса Петипа, объединившая все номера, восстановлена Заслуженным артистом РФ Юрием Бурлакой, а также автором сценария и балетмейстером-постановщиком концерта Татьяной Толстухиной и Ольгой Щелушкиной по предоставленным им материалам.
В концерте примут участие Михаил Болотов, Татьяна Казанова, Александра Зрелова, Сергее Куракин и другие артисты театра. Начало мероприятия запланировано на 18.00.
Ревизор.ru: последние новости
"Варшавская мелодия" великого мастера: волгоградский НЭТ показал премьеру Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова посетит Москву с гастролями В Волгограде показали спектакль для слепых и слабовидящих
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изначальные концовки известных советских фильмов2
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах238
На Самойлову набросились зрители82
Что цензура вырезала из советского фильма «Экипаж»1
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру1
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение