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Актёр Андрей Ильин рассказал о региональных театрах
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Актёр Андрей Ильин рассказал о региональных театрах 

RT на русском 3 часа назад
Актёр театра имени Евгения Вахтангова Андрей Ильин в беседе с ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал о региональных театрах.
«Театр везде разный, конечно. Бывают города, где в бытовом плане даже сложно живётся. А театр есть, и он конкурентоспособен. Бывает наоборот», — заявил он.
По его мнению, в каждом уважающем себя городе — и большом, и маленьком — нужны именно свои театры, артисты.
Как отметил Ильин, театр — это искусство, которое будет жить вечно, и никакое интерактивное телевидение его никогда не заменит.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что назначен главный режиссёр РАМТ. Пост займёт Егор Перегудов.
RT на русском: последние новости
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