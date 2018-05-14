Победила классика. В Тамбове проходит театральный фестиваль имени Рыбакова

В Тамбове вовсю идет XII театральный фестиваль имени Рыбакова. В его программе 13 спектаклей конкурсной программы, а также молодёжные культурные проекты. Постановки привозят театры из Костромы, Липецка, Саратова, Кургана, Пензы, Орла, Махачкалы, Самары, Магнитогорска и других городов.

Оригинальный стиль

«Каждый фестиваль не похож на другой, — говорит директор «Тамбовтеатра» Петр Куликов. — Обычно, когда мы уже сформируем афишу, всегда так получается — либо современные авторы преобладают, либо классика. В этот раз победила классика».

На открытии фестиваля у зрителей впервые была возможность познакомиться с петербургской театральной школой. Почётным гостем стал драматический театр «На Литейном». Конкурсную программу открыл Костромской драматический театр имени Островского. Как добавил Пётр Куликов, тамбовчане уже знакомы с творчеством костромчан: у их театра есть особый почерк и стиль. Ещё один дебютант — Дагестанский государственный русский драматический театр имени Горького. Самарский академический театр драмы имени Горького покажет два спектакля.

Оригинальную театральную версию творчества Александра Солженицына представит Владимирский академический театр драмы. В спектакле соединены три произведения: «Раковый корпус», «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ». На этот спектакль Пётр Куликов обращает особое внимание: «Это очень глубокий, тяжелый материал, спектакль, который требует особого отношения и осмысления».

Нужна дискуссия

«В этом году возвращается «Молодежный проект», и участие в нем примут студенты самых известных театральных вузов страны, — добавляет Пётр Куликов. — Так, главный театральный институт России — ГИТИС — представят сразу три факультета. 23 мая студенты актерского факультета, мастерской знаменитого Сергея Яшина сыграют спектакль «По Руси» Горького. 24 мая зрители познакомятся с учащимися факультета музыкального театра мастерской Дмитрия Бергмана и их работой «Неизвестный Чайковский». 25 мая режиссерский факультет экспериментальной мастерской Евгения Каменьковича Дмитрия Крымова покажет объёмный по времени и содержанию спектакль «Бесы» по Достоевскому».

Традиционно будет и профессиональное общение. В рамках фестиваля проходят лекции, мастер-классы, ежедневное обсуждение спектаклей. Так, «Золотую лекцию» проведёт театральный менеджер, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок

«Сейчас многие фестивали отказались от публичных обсуждений спектаклей. На Рыбаковском этого делать не будем, и это ещё одна особенность нашего тамбовского театрального форума», — добавляет Пётр Куликов.