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Мама смутилась, когда ее маленький сын закричал во время спектакля. Дальше произошло нечто!
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Мама смутилась, когда ее маленький сын закричал во время спектакля. Дальше произошло нечто! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Я — ведущая актриса в спектакле под названием «Человек Ла Манча». Позже в шоу, есть сцена, где моего персонажа атакует группа мужчин. Хотя это не реальная опасность, во время боя я громко кричу. Это выглядит достаточно страшно и аудитория обычно замолкает. За исключением этой ночи…
Я (когда меня бросают на пол): «Помогите! Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне!»
(Минута молчания.)
Маленький мальчик в зале (мужчинам): «Эй вы, прекратите это!»
(Мои коллеги-актеры и я смеемся над этим за кулисами до конца шоу. Затем мы выходим, чтобы поприветствовать зрителей в костюмах, после чего маленький мальчик и его родители подходят ко мне.)
Мама: «Вы все были великолепны! Мне очень жаль, если мой маленький мальчик сорвал ваше выступление, но он очень беспокоился о вас, и мы всегда учили его противостоять хулиганам.»
Я: «Вовсе нет!» И, повернувшись к мальчику сказала: «Спасибо, что сказал им остановиться. Ты был очень храбрым.»
Маленький мальчик просиял: «Пожалуйста! Вы в порядке?»
Я: «Я в порядке, мы просто притворялись, что ссоримся, честное слово!»
Маленький мальчик неуверенно ответил: «Хорошо… но если они попытаются снова тебя избить, ты скажешь моему папе, и он отправит их в тюрьму.» И подходит крепко обнимает меня.
Я: «Ладно, обещаю!»
(Я слышал от одного из тех актеров, который играет главаря мужчин, что он тогда подошел к нему и сказал, что бить девочек очень плохо, и никогда больше этого не делать. Актер пообещал не делать этого и сказал маленькому мальчику, что он усвоил ценный урок. Теперь, после того, как мы сыграем эту сцену, я всегда угрожаю парням своим телохранителем размером с пинту и его отцом-полицейским.)
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