Мама смутилась, когда ее маленький сын закричал во время спектакля. Дальше произошло нечто!

Я — ведущая актриса в спектакле под названием «Человек Ла Манча». Позже в шоу, есть сцена, где моего персонажа атакует группа мужчин. Хотя это не реальная опасность, во время боя я громко кричу. Это выглядит достаточно страшно и аудитория обычно замолкает. За исключением этой ночи…

Я (когда меня бросают на пол): «Помогите! Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне!»

(Минута молчания.)

Маленький мальчик в зале (мужчинам): «Эй вы, прекратите это!»

(Мои коллеги-актеры и я смеемся над этим за кулисами до конца шоу. Затем мы выходим, чтобы поприветствовать зрителей в костюмах, после чего маленький мальчик и его родители подходят ко мне.)

Мама: «Вы все были великолепны! Мне очень жаль, если мой маленький мальчик сорвал ваше выступление, но он очень беспокоился о вас, и мы всегда учили его противостоять хулиганам.»

Я: «Вовсе нет!» И, повернувшись к мальчику сказала: «Спасибо, что сказал им остановиться. Ты был очень храбрым.»

Маленький мальчик просиял: «Пожалуйста! Вы в порядке?»

Я: «Я в порядке, мы просто притворялись, что ссоримся, честное слово!»

Маленький мальчик неуверенно ответил: «Хорошо… но если они попытаются снова тебя избить, ты скажешь моему папе, и он отправит их в тюрьму.» И подходит крепко обнимает меня.

Я: «Ладно, обещаю!»

(Я слышал от одного из тех актеров, который играет главаря мужчин, что он тогда подошел к нему и сказал, что бить девочек очень плохо, и никогда больше этого не делать. Актер пообещал не делать этого и сказал маленькому мальчику, что он усвоил ценный урок. Теперь, после того, как мы сыграем эту сцену, я всегда угрожаю парням своим телохранителем размером с пинту и его отцом-полицейским.)