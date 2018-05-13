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Горожан приглашают на благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский»
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Горожан приглашают на благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский» 

Вести Воронеж 8 минут назад
Мероприятие пройдёт 26 мая в Воронеже.
Воронежцев и гостей города приглашают на благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский», который пройдёт 26 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Информация об этом появилась в группе «Большой Совет | Ресурсный центр НКО Воронеж» в «ВКонтакте». Как рассказывают организаторы, на фестивале будет около 100 интерактивных площадок. Для гостей мероприятия подготовили различные мастер-классы, спортивные зоны, выступления творческих коллективов и многое другое — богатый набор тематики позволит каждому найти что-то интересное для себя. — На самом добром фестивале каждый сможет найти занятие по душе: любители интеллектуальных игр смогут попробовать свои силы в уникальных интеллектуальных турнирах, гости фестиваля смогут примерить форму пожарника и провести фотосессию, самые маленькие смогут пообщаться с животными и посетить кукольный театр; для любителей активного отдыха пройдут спортивные мастер-классы по боксу и фехтованию. Любители истории смогут насладиться экспозицией старинных вещей XII — XIX веков, — рассказывают организаторы. Также в рамках фестиваля пройдёт награждение победителей детского конкурса рисунка «Добрый край Воронежский». А в завершении мероприятия на сцене «Зелёного театра» для гостей выступит хор «Русский Формат». По словам организаторов, главная цель фестиваля — познакомить воронежцев с деятельностью некоммерческих организаций, а также объединить неравнодушных людей для воплощение социальных проектов. Начало мероприятия в 11:00. Уточнить возникшие вопросы можно здесь.
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