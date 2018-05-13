«Лебединое озеро» в жизни Маяковского

В Школе драматического искусства премьера — «Председатели Земного шара» в постановке Александра Огарева . Спектакль о двух поэтах — Владимире Маяковском и Велимире Хлебникове — создавался в рамках проекта «Режиссерская лаборатория».

Александр Огарев, представляя публике свою работу и называя фамилии актеров, забыл о Лиле Брик. Хотя в спектакле главной женщины Маяковского много, и зовут ее Лилит (Александра Мерецкая), но после премьеры догадываешься о причине этого упущения. С явной неприязнью, гротеском и сатирой представляет на суд интеллектуального зала (непосвященный зритель не пойдет смотреть спектакль о Хлебникове) режиссер эту роковую женщину, которая управляла жизнью Маяковского, как кукловод марионеткой. В Лилит узнаешь ловких хищниц, искательниц влиятельных мужчин, для которых любовь — средство для достижения своих целей. Лиля Брик — «черный лебедь» в жизни Маяковского.

А «белый лебедь» — героиня поэмы «Облако в штанах» Мария. Александр Огарев позволил себе ремарку: «Мария — собирательный образ всех женщин, которых любил Маяковский». Последняя его любовь — актриса Вероника Полонская — тоже Мария (Александра Лахтюхова). В спектакле есть сцена, когда Лилит и Мария в балетных пачках — черной и белоснежной, танцуют что-то вроде «Лебединого озера» в борьбе за Принца — Владимира Маяковского.

Возникает мысль: «А может, великий Маяковский никогда не был королем?». На Турнире поэтов в 1918 году лучшим поэтом-футуристом, с титулом «король поэтов» публика признала Игоря Северянина . Маяковский возмутился, выкрикнул «Не время королей», а победитель Игорь Северянин произнес: «Я избран королем поэтов — да будет подданным светло».

С 1918 по 1930 годы Маяковский проделал титаническую работу, включая революционную, агитаторскую, просветительскую, чтобы стать первым, единственным. И поэтом, и мужчиной. Но для нее — Лили Брик — он был всегда вторым (после любимого мужа Осипа Брика ), а то и третьим. А в его поэтическом цеху футуристов недосягаемо первым был и, пожалуй, остался Велимир Хлебников. Его первенство, гениальность признавал и сам Маяковский. Они были друзьями. Но при этом антиподами. Александр Огарев ставит свой спектакль на контрасте громкого, мощного, активного, амбициозного, любвеобильного, актуального, политического Маяковского и тихого (когда Хлебников читал публике свои стихи, его не слышали и свистели), замкнутого (тяготился обществом людей и отвергал помощь друзей), неприкаянного, одинокого, сумасшедшего Хлебникова ( Дмитрий Репин ). Спектакль о том, что земной Маяковский, который после 1918 года писал реалистические стихи, искренне восхищался чистым гением и чистым, ангелоподобным человеком Велимиром Хлебниковым, знал истинную цену его поэзии, но сам он выбрал другую дорогу, со славой, деньгами, престижем, признаниями, отличиями и несется по ней на бешеной скорости.

Он не отрекается от главной мечты Хлебникова — общества новых, по-настоящему свободных людей «Председателей Земного шара», понимая, что и в нем он будет вторым. Хлебников убеждает его в том, что «он — Маяковский — первый председатель, и что после его смерти именем Маяковского будут называться улицы, площади, станции, города (это приводит Маяковского в ужас, да и не верит он в такую славу), что его никогда не забудут». Хлебников умирает первым — в 1922 году, от голода, в деревне, и на его похоронах присутствует всего один человек. Хлебников умирает в 37 лет, как Пушкин, умирает, отвергнув все земные блага, любую помощь, и ничего не взяв от жизни в качестве удовольствия. Маяковский до последнего рокового выстрела верит в то, что Хлебников ждет его в этом обществе «Председателей Земного шара», и уходит к нему.

Хлебников снится ему, и говорит, что «там хорошо». Маяковский сказал о Хлебникове: «Его биография — пример поэтам и укор поэтическим дельцам». Маяковский не хотел становиться «поэтическом дельцом», и предотвратил это, убив себя. Но жизнь, политика, Лиля Брик все делали для того, чтобы он стал «дельцом» и заразился «мещанством», «земной славой». Спектакль Александра Огарева о том, что после «Облака в штанах» Маяковский не смог достичь того уровня гениальности, которого должен быть достичь, и которого достиг Хлебников.

Спектакль, который проходит в форме современной конференции о жизни и творчестве Маяковского и Хлебникова, проникнут любовью и сочувствием к обоим поэтам, но в нем отчетливо показаны причины, которые привели к ужасному финалу одного из Председателей Земного Шара — Владимира Маяковского. Одно дело — не написать ни строчки на заказ и умереть своей смертью — да еще в 37 лет (хотя Маяковский умер в 36), как Хлебников, а другое дело — покончить жизнь самоубийством, так и не дождавшимся ни любви Лили, ни признания Сталина (он тоже появляется в спектакле) Маяковский больше всего на свете хотел и того, и другого, но когда получил «нет» от любимой женщины и от вождя, — свел счеты с жизнью. Маяковский еще успел бытовое завещание написать в предсмертной записке. А Хлебникову, кроме его гениальных и до сих пор непонятых, непрочитанных стихов завещать было нечего.