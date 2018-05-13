Летняя образовательная программа стартовала на ВДНХ в Москве

Третий сезон летней образовательной программы стартовал на ВДНХ в столице, жителей ждут лекции об искусстве, истории и экологии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

«На ВДНХ идет третий сезон летней образовательной программы. Она продлится до 9 сентября. Одно из главных событий — возвращение летнего кинотеатра с крышей, где можно смотреть фильмы в любую погоду», — написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он добавил, что жителей и гостей столицы ждут лекции об искусстве, истории, экологии, новых технологиях и много музыки.